Eagles: Jalen Hurts, fuera por tiempo indefinido por coágulos que amenazan su temporada

El quarterback Jalen Hurts seguirá fuera de acción por tiempo indefinido con los Eagles de Filadelfie debido a coágulos de sangre en los pulmones, lo que podría costarle el resto de la temporada.

Los Eagles colocaron a Hurts en la lista de reserva de lesionados el sábado, dos días después de que el equipo revelara que tiene un coágulo de sangre en la pantorrilla. Se perdió el primero de al menos cuatro partidos en la derrota de Filadelfia ante los Panthers de Carolina.

El equipo y la agente de Hurts, Nicole Lynn, difundieron más información sobre su condición el lunes. Indicaron que Hurts tiene trombosis venosa profunda y embolias pulmonares bilaterales, lo que significa que un coágulo de sangre viajó desde las piernas hasta los pulmones.

Su tratamiento incluye anticoagulantes, y no se le permitirá participar en ninguna actividad de fútbol americano hasta que deje de tomarlos.

Los Eagles y Lynn señalaron que se esperaba que Hurts se recuperara por completo.

“Está clínicamente estable y no tiene limitaciones funcionales significativas”, dijeron en un comunicado.

Los Eagles informaron que Hurts se lesionó cuando recibió un golpe de un taco en la zona de la pantorrilla el 4 de octubre, en un partido contra los Rams de Los Ángeles.

Hurts informó al personal médico sobre la lesión después del entrenamiento del 8 de octubre. El MVP del Super Bowl 59 volvió a entrenar al día siguiente, antes de que el equipo viajara a Londres para jugar contra Jacksonville. Especialistas en Londres le diagnosticaron inicialmente una trombosis de una vena superficial en la pantorrilla izquierda.

Hurts no se había perdido más de dos partidos en una temporada desde que se convirtió en el titular a tiempo completo en 2021. Ha guiado a los Eagles a cinco apariciones consecutivas en los playoffs, tres títulos de la división Este de la NFC y dos apariciones en el Super Bowl, imponiéndose 40-22 ante los Chiefs hace dos años.

Tanner McKee fue el titular en lugar de Hurts contra los Panthers.

McKee completó 26 de 45 pases para 215 yardas y un touchdown en la cuarta derrota consecutiva de los Eagles, 25-14 ante los Panthers.

Los Eagles (2-4) han perdido cuatro partidos seguidos por primera vez desde 2020.

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