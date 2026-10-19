Regreso de Paredes ilusiona a Boca Juniors con un "Maracanazo” ante Vasco en la Copa Sudamericana

El mítico estadio Maracaná será escenario el martes de un nuevo duelo entre brasileños y argentinos cuando Vasco da Gama reciba a Boca Juniors en un partido de vuelta que tiene como premio el boleto a la final de la Copa Sudamericana.

A pesar de caer 1-0 en el encuentro de ida disputado la semana pasada en La Bombonera, la ilusión del equipo xeneize por disputar una nueva definición de un torneo internacional ha crecido con la vuelta del capitán Leandro Paredes, que regresaría al once tras superar una lesión muscular.

“Es una final anticipada”, declaró Miguel Merentiel, el atacante uruguayo de Boca. “Nos sentimos bien como equipo, vamos a ir con todo a ganar”.

Vasco intentará hacer valer el tanto conseguido en Buenos Aires, obra de Adson, para avanzar a su primera final en certámenes de la CONMEBOL desde 2000.

En la otra llave, Atlético Mineiro está a un paso de clasificarse para la final por segundo año consecutivo luego de derrotar 3-0 a Montevideo City Torque en el primer enfrentamiento.

Esta semana también se conocerán los finalistas de la Copa Libertadores.

Palmeiras parte con la ventaja de 2-1 sobre Fluminense que logró la semana anterior a domicilio, mientras Flamengo recibirá en Río de Janeiro a Estudiantes de La Plata luego del empate 0-0 registrado en la ida.

Río de Janeiro conocerá al primer finalista

Boca Juniors visitará a Vasco da Gama con el objetivo de remontar la serie y conseguir el boleto a la final de la Copa Sudamericana.

El club de la Ribera, bicampeón de la competición, busca su primer título internacional desde 2008, cuando conquistó la Recopa Sudamericana tras derrotar a Arsenal. Un año antes había ganado su sexta Copa Libertadores, ante Gremio.

Su última visita a Río de Janeiro fue en 2023, cuando cayó en la final de la Libertadores contra Fluminense.

“Tenemos que tratar de estar en partido. Llegar al minuto 90 teniendo posibilidades o ganando", dijo el técnico xeneize Rodolfo Arruabarrena el fin de semana.

El partido se disputará en el Maracaná, ya que el Sao Januario no cumple con los requisitos de la CONMEBOL. Además, Vasco a tuvo que recurrir a la justicia para obtener la concesión del recinto, inicialmente rechazada por el consorcio Fla-Flu, que lo administra.

La misión de Boca no será fácil tras el revés sufrido como local, que lo obliga a ganar al menos por un gol para forzar los penales.

Pero la esperanza boquense se alimenta por el regreso de Paredes, que apunta a volver al once tras superar el desgarro en los isquiotibiales de la pierna derecha que sufrió en el choque contra Instituto el pasado 9 de octubre.

Aunque no está al 100%, el centrocampista apura su recuperación para liderar a Boca, que no logra imponerse en suelo brasileño desde diciembre de 2020.

“Quiere estar siempre y para nosotros es complicado decirle que no”, señaló Arruabarrena.

Su última celebración en territorio amazónico fue contra Internacional en Porto Alegre por la ida de los octavos de final de la Libertadores. En total, acumula 11 encuentros sin ganar en Brasil.

Boca llega en alza tras vencer el viernes 2-1 a Talleres por el torneo Clausura y ascender al liderato de la tabla general del fútbol argentino.

Merentiel, que fue suplente en la ida y quedó relegado por Enner Valencia, se asoma como el candidato para liderar el ataque después de anotar ante Talleres y llegar a 14 goles en el año y a 64 en su historial con la camiseta azul y oro.

Vasco reservó a varios de sus titulares el fin de semana y buscará repetir el planteamiento que le permitió salir vencedor en La Bombonera, donde se sobrepuso a la expulsión de Carlos Andrés Gómez en la segunda parte.

“Tenemos jugadores cansados por jugar en Argentina con uno menos, pero no tenemos tiempo para lamentarnos. Viene un partido importante y tenemos que clasificar”, afirmó el capitán Thiago Mendes tras la derrota 1-0 con Sao Paulo, que dejó al cuadro carioca en la 15ta posición en el Brasileirao.

El mayor éxito del elenco cruzmaltino fue la conquista de la Libertadores en 1998 frente a Barcelona.

Palmeiras, con todo a favor en la Libertadores

Luego de caer en la final de la Libertadores más reciente ante Flamengo, Palmeiras está más cerca de alcanzar su objetivo de revancha al encarar la semifinal en su casa y con la ventaja de 2-1 obtenida en la primera batalla ante Fluminense.

El cuadro conducido por el portugués Abel Ferreira, que guio al Verdao al título en 2020 y 2021, llega en el mejor momento de la temporada con cuatro triunfos consecutivos, entre ellos el conseguido el sábado por 2-0 como visitante ante Athletico Paranaense.

El equipo paulista contará con el regreso de los defensas Gustavo Gómez y Agustín Giay, que se perdieron el compromiso doméstico por sanción.

Fluminense, que alzó el trofeo en 2023, viene de caer 2-1 ante Santos y encajó su tercer revés en fila.

Campeón Flamengo confía en Maracaná

Estudiantes es el único equipo que puede evitar una nueva final de la Libertadores entre brasileños, pero Flamengo parte con ventaja en su intento de revalidar el título tras igualar 0-0 en Argentina.

Aunque el Mengao, tetracampeón de la Libertadores, no desplegó su mejor juego como visitante, ahora contará con el apoyo de su afición en el Maracaná, donde registra cuatro triunfos y un empate en cinco presentaciones en la actual competición, con un balance de 11 goles a favor y tres en contra.

Flamengo llega como líder del Brasileirao, con un punto más que Palmeiras, y ha hilvanado 11 partidos sin perder. Su última derrota fue el 22 de agosto frente a Cruzeiro.

Estudiantes, campeón por última vez en 2009, confía en repetir la buena actuación que firmó ante Flamengo en la ida, cuando la falta de puntería le impidió tomar ventaja en la eliminatoria.

Ambos equipos se vieron las caras en la fase de grupos, en la que los cariocas se impusieron 1-0 como locales e igualaron 1-1 en La Plata.

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