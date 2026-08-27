El bicampeón Paris Saint-Germain se las verá contra Man City y Barcelona en la Champions League

Los reinantes bicampeones Paris Saint-Germain recibirán al Manchester City y viajarán a Barcelona en la nueva edición de Liga de Campeones.

La máxima competición de clubes realizó el jueves el sorteo de la fase de liga del torneo que reúne a 36 equipos.

El PSG ha ganado en sus tres últimas visitas al feudo del Barça, incluida una victoria por 2-1 en la fase de liga el pasado octubre, desde que se derrumbó en la derrota 6-1 en marzo de 2017.

Los dirigidos por Luis Enrique volverán a enfrentarse a Aston Villa, tras una victoria en la Supercopa este mes, y visitará al debutante italiano Como, dirigido por Cesc Fàbregas, en un calendario de ocho partidos que comienza dentro de dos semanas.

El Real Madrid recibirá al Inter de Milán y hará dos viajes a Londres, para jugar contra Arsenal y Shakhtar Donetsk. El campeón de Ucrania disputará sus partidos como local en Stamford Bridge, donde el entrenador merengue José Mourinho fue muy querido por los hinchas de Chelsea durante dos etapas en las que ganó títulos allí.

Por su parte, el Barça recibirá a dos clubes ingleses: Manchester City y el Villa, campeón de la Liga Europa. También se cruzarán con el Como de Cesc, ex jugador azulgrana. Le espera un largo viaje a Azerbaiyán para enfrentar al debutante Sabah en Bakú.

Arsenal, que perdió por penales ante el PSG en la pasada edición, recibirá al Madrid, Borussia Dortmund y Sabah, y viajará para medirse al Bayern Múnich.

El Bayern obtuvo un segundo rival inglés, con un viaje al Manchester United, además de dos rivales noruegos: recibirá a Bodø/Glimt y visitará a Viking. El Bayern también irá al Atlético de Madrid, cuyo estadio Metropolitano albergará la final el próximo mayo.

Liverpool tendrá expediciones al Inter de Milán y Fenerbahce en lo que parecía uno de los calendarios de ocho partidos más favorables. El Atlético volverá a ir a Anfield, donde Liverpool ganó 3-2 el pasado septiembre.

El Atlético también jugará contra ambos equipos noruegos y es uno de los cuatro equipos que se adentrarán en el Círculo Polar Ártico para jugar en el césped artificial de Bodø/Glimt. El Dortmund, Lille y el debutante austriaco LASK también viajarán a la remota localidad pesquera, y un equipo deberá hacer el viaje en enero.

Sabah también recibirá al Dortmund, Napoli y Slavia Praga. Los aficionados también tienen dos largos viajes desde Azerbaiyán a Inglaterra para enfrentar a Arsenal y Manchester United.

Como tendrá un segundo viaje a España, para jugar contra el Betis de Manuel Pellegrini, además de enfrentar al Barcelona. También será local contra el PSG y al Manchester United en su estadio a orillas del lago, de postal.

Cuatro debutantes en el sorteo de la Liga de Campeones

Cuatro recién llegados debutarán en esta edición de la Liga de Campeones: Como, LASK, Viking y el campeón azerbaiyano Sabah, fundado apenas en 2017.

El entrenador del Sabah, Valdas Dambrauskas, ya está acaparando titulares por su curiosa historia de origen en el fútbol. El dinero que ganó de joven como concursante en el programa de preguntas “¿Quién quiere ser millonario?” en su Lituania natal financió un viaje para estudiar entrenamiento en Inglaterra.

Otra novedad esta temporada es que un entrenador africano lleve a su equipo a la fase principal. Yaya Touré, ex del Manchester City y el Barcelona, logró clasificar al campeón eslovaco Slovan Bratislava. El Slovan visitará al PSG y recibirá al Inter de Milán.

Detalles del sorteo de la Liga de Campeones

El software de sorteo de la UEFA asignó ocho rivales a cada equipo —cuatro partidos en casa y cuatro fuera—, con dos oponentes tomados de cada bombo de cabezas de serie. La condición de cabeza de serie se decidió al clasificar los resultados europeos de un equipo durante los últimos cinco años. Los equipos no podían quedar emparejados con un rival de su mismo país.

La primera jornada de partidos se disputa del 8 al 10 de septiembre, y las primeras seis jornadas se jugarán hasta diciembre. La fase de liga se reanuda en enero, con la octava y última jornada el 27 de enero.

Los ocho mejores equipos de la clasificación final avanzan directamente a los octavos de final en marzo. Los equipos ubicados del noveno al 24to puesto entran en los playoffs de eliminación directa en febrero para decidir los otros ocho equipos en los octavos de final. Los equipos ubicados del 25 al 36 quedan eliminados.

Los 36 equipos compartirán premios por un monto de alrededor de 2.500 millones de euros (2.900 millones de dólares).

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