Alcaraz abre su defensa del US Open ante Safiullin y Sabalenka abre contra Osorio

Carlos Alcaraz iniciará la defensa de su título del Abierto de Estados Unidos ante un rival que tuvo una destacada actuación en Wimbledon cuando el español estaba fuera de las canchas por una lesión.

A pesar de que habrán algunos partidos interesantes de primera ronda, los cuadros de individuales masculinos y femeninos divulgados el jueves dejaron dudas de lo que podría haber sido si Serena Williams hubiera decidido jugar: podría haberse dado un duelo entre las hermanas Williams en la primera ronda.

Venus Williams, de 46 años, recibió una invitación para el torneo y la Asociación de Tenis de Estados Unidos mantuvo inicialmente un puesto reservado, que seguramente esperaban fuera para Serena si la seis veces campeona del US Open hubiera querido jugar tras regresar al tenis por primera vez desde 2022. Pero la leyenda de 44 años decidió competir solo en dobles y la USTA otorgó el fin de semana ese wild card a la estadounidense Sofia Kenin, campeona del Abierto de Australia de 2020.

Venus Williams y Kenin quedaron emparejadas al azar el jueves para la primera ronda.

La competencia del cuadro principal en el último torneo de Grand Slam de la temporada comienza el domingo.

Alcaraz es el segundo cabeza de serie y se medirá con el ruso Roman Safiullin. Será el primer partido de individuales de Alcaraz desde abril, después de que el dos veces campeón del Abierto de Estados Unidos se viera obligado a perderse Roland Garros y Wimbledon por una lesión en la muñeca derecha.

El español volvió a jugar junto a Serena Williams en el torneo de dobles mixtos y se le vio falto de ritmo. Quizás necesite estar más fino ante Safiullin, quien alcanzó la cuarta ronda en Wimbledon, sorprendiendo a Andrey Rublev y João Fonseca en el camino antes de caer en cuatro sets ante Novak Djokovic, campeón de 24 títulos de Grand Slam.

Safiullin también sorprendió a Alcaraz, que entonces era el número 2 del ranking, en el Masters 1.000 de París en 2023. Alcaraz se tomó la revancha al año siguiente en los Juegos Olímpicos de París, en el único otro enfrentamiento entre ambos.

Alexander Zverev, campeón de Roland Garros, que pasó a ser el primer cabeza de serie en Nueva York cuando Jannik Sinner se retiró por una lesión de rodilla, debutará ante el italiano Lorenzo Sonego.

Aryna Sabalenka, doble campeona defensora en el cuadro femenino, debutará ante la colombiana Camila Osorio. La número 1 del ranking ha tenido dificultades durante la temporada de canchas duras en Estados Unidos y podría enfrentarse en cuartos de final a la campeona de Wimbledon Linda Noskova, sexta cabeza de serie.

Los otros posibles duelos de cuartos de final femeninos: Elena Rybakina (2) vs. Iga Swiatek (8), Jessica Pegula (3) vs. Karolina Muchova (7), y Coco Gauff (4) vs. Mirra Andreeva (5), campeona de Roland Garros.

Pegula, que debutará ante Elena-Gabriela Ruse, se mediría en la segunda ronda con la ganadora del duelo Williams-Kenin.

Los posibles cuartos de final masculinos: Zverev (1) vs. Alex de Minaur (6), Alcaraz (2) vs. Ben Shelton (8), Felix Auger-Aliassime (3) vs. Flavio Cobolli (5), y Djokovic (4) vs. Daniil Medvedev (7).

Djokovic debutará contra el argentino Mariano Navone, el 48 del ranking.

El décimo cabeza de serie Arthur Fils, que viene de ganar el título en el Abierto de Cincinnati, se enfrenta en primera ronda a Stefanos Tsitsipas, dos veces finalista de Grand Slam y que llegó a ser número 3 del ranking. Stan Wawrinka, campeón del US Open de 2016, que recibió una invitación para disputar su último torneo de Grand Slam antes de retirarse, se mide por segundo major consecutivo en la primera ronda al italiano Matteo Berrettini, subcampeón de Wimbledon en 2021. Berrettini venció al suizo en cuatro sets —todos en desempate— en el All England Club.

Rublev (23) se las verá contra Marin Cilic, ek campeón del US Open de 2014. Lorenzo Musetti (13) que alcanzó los cuartos de final en Nueva York el año pasado, debutará ante el británico Arthur Fery, que perdió ante Zverev en las semifinales de Wimbledon.

Algunos partidos de primera ronda se determinarán hasta la conclusión de los torneos de clasificación, que estaban programados para terminar el jueves. Posibles aspirantes en el cuadro femenino como Marta Kostyuk (11) y Alex Eala (17) estaban entre quienes esperaban saber a quién enfrentarían en sus debuts.

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