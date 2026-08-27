Tadej Pogačar sigue imparable: gana otra etapa de la Vuelta a España tras susto en descenso

Tadej Pogačar continuó su impresionante exhibición en la Vuelta a España al obtener el jueves la victoria en la sexta etapa después de salirse del trazado y estar a punto de caerse en un rápido descenso.

El vigente campeón del Tour de Francia, que busca un triplete de títulos de Grandes Vueltas en su carrera, logró frenar lo suficiente como para mantenerse sobre la bicicleta y volver a la carretera, para finalmente resistir a Enric Mas y asegurar su tercera victoria de etapa.

El esloveno del UAE Team Emirates aumentó su ventaja general a 3 minutos y 34 segundos, con Mas, del Movistar Team, en el segundo puesto y Primož Roglič cayendo al tercero, a más de cuatro minutos de Pogačar.

Pogačar ya había ofrecido una actuación dominante para ganar la cuarta etapa el martes, y también se impuso en la etapa inaugural.

Intenta convertirse en el noveno ciclista masculino en ganar las tres Grandes Vueltas.

Pogačar ganó el Tour de Francia por tercera vez consecutiva y por quinta en total —igualando el récord— en julio, y se adjudicó el Giro de Italia en 2024. No había competido en la Vuelta desde que debutó en una Gran Vuelta en esta prueba en 2019, cuando ganó tres etapas.

Pogačar es el primer corredor con tres triunfos en las primeras seis etapas desde Oscar Freire en 2007.

Dejó atrás al resto de los ciclistas cuando faltaban menos de 25 kilómetros (15 kilómetros) para el final, pero Mas lo alcanzó antes de la última cima. El dúo trabajó en conjunto hasta el final y Pogačar terminó imponiéndose en la línea de meta.

Mas “me sorprendió mucho en la subida, me adelantó como un cohete”, dijo Pogačar. “No me lo esperaba, porque había oído por la radio que tenía 40 segundos de ventaja sobre los perseguidores, y no habían mencionado a Enric. Cuando me adelantó, me quedé un poco en shock”.

“Estaba seguro de que él conocía el descenso y me alegré de estar con él durante los últimos 10 kilómetros con viento de cara. Me había quedado sin agua”, agregó. "Sabía que podía ganarle en el sprint. Me ha gustado su entrega total y yo también lo di todo hasta la meta. Fue una gran carrera”.

La sexta etapa del jueves presentó un recorrido de media montaña que incluyó un camino de tierra en la subida final. Un rápido descenso hacia la meta en Castellón puso a prueba a los corredores y casi le sale caro a Pogačar, ya que perdió el control de su bicicleta y no pudo mantenerse en la carretera en una curva cerrada.

La séptima etapa del viernes es un recorrido de montaña de 149,8 kilómetros (93 millas).

La Vuelta termina en la ciudad española sureña de Granada el 13 de septiembre.

___

Vea aquí la cobertura completa de AP sobre ciclismo