El ABS revierte una base por bolas de Brett Baty con casa llena a un tercer strike

Brett Baty, de los Mets de Nueva York, se convirtió en el primer bateador al que el nuevo sistema de desafíos de las Grandes Ligas le cambió una base por bolas con la casa llena por un tercer strike cantado que terminó la entrada, en una reversión hecha por un robot.

El umpire principal Ryan Blakney recibió cuatro desafíos en la primera entrada de la victoria 3-1 de los Rockies de Colorado en el primer juego de una doble cartelera, y tres decisiones fueron revocadas.

Baty soltó el bate y empezó a quitarse los guantes de bateo mientras se dirigía a primera base después de que Blakney cantó la cuarta bola en un sinker con cuenta llena y bases llenas, en la esquina exterior. Solo el receptor de Colorado, Brett Sullivan, tocó su casco para pedir la revisión, y el Sistema Automatizado de Bolas y Strikes (ABS, por sus siglas en inglés) cambió el lanzamiento a un tercer strike cantado para el último out de la entrada.

En lugar de ponerse arriba 1-0, los Mets nunca estuvieron en ventaja en toda la jornada y fueron barridos. Los Rockies ganaron el segundo juego 3-0 para completar una barrida de tres partidos, enviando a los Mets a su 15ta derrota en 17 juegos.

“Habría sido importante anotar una carrera ahí en la primera. Pero ahora es parte del juego, así que hay que lidiar con ello”, comentó Baty.

Cuatro de los siete desafíos en total tuvieron éxito. Bo Bichette revirtió un strike en el primer lanzamiento del juego del colombiano José Quintana y recibió base por bolas. Bichette fue apenas el segundo jugador esta temporada en desafiar el primer lanzamiento de un juego para su equipo: Zach Neto, de los Angelinos de Los Ángeles, no logró revertir un strike de Brandon Williamson, de Cincinnati, el 11 de abril.

“Me sorprendió mucho; creo que ese lanzamiento estuvo justo en la línea”, manifestó Quintana.

Después de que el dominicano Juan Soto se ponchó, Colorado desafió sin éxito el primer lanzamiento al cubano Luis Robert Jr., quien luego sí logró que un lanzamiento con cuenta de 2-1 fuera cambiado a bola. Robert también recibió base por bolas, Mark Vientos llenó las bases con un sencillo corto que cayó de hit y Marcus Semien se ponchó.

Tres bateadores antes, ya se habían cambiado bases por bolas con la casa llena a un tercer strike cantado mediante el ABS, pero ninguna había terminado entradas, según Elias: al dominicano Yanier Díaz, de Houston, por Cal Raleigh, de Seattle, el 11 de abril; al también dominicano Oneil Cruz, de Pittsburgh, por Carson Kelly, de los Cachorros de Chicago, al día siguiente; y a Jake Fraley, de Tampa Bay, por el cubano Edgar Quero, de los Medias Blancas de Chicago, el 16 de abril.

Antes de la decisión del ABS, Quintana había asumido que Colorado perdía 1-0.

“Estaba pensando en el siguiente lanzamiento”, dijo.

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