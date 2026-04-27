Pritchard anota 32 y Celtics aplastan a 76ers para el 3-1 en la serie pese al regreso de Embiid

Payton Pritchard encestó seis de los 24 triples de Boston y anotó 32 puntos, y Jayson Tatum aportó 30 unidades y 11 asistencias para ayudar a los Celtics de Boston a aguarle el regreso a Joel Embiid tras una apendicectomía y vencer 128-96 a los 76ers de Filadelfia la noche del domingo para tomar ventaja de 3-1 en su serie de primera ronda de los playoffs.

El quinto juego se disputará el martes por la noche en Boston.

Jaylen Brown anotó 20 tantos por los Celtics, que aplastaron a los Sixers por más de 20 puntos por segunda vez en la serie.

Embiid anotó 26 unidades en 34 minutos, apenas 17 días después de someterse a una apendicectomía. Embiid no perdió tiempo para anotar en su primer partido desde el 6 de abril. El dos veces campeón anotador de la NBA convirtió dos tiros libres para los primeros puntos del partido de los Sixers, añadió una potente clavada a dos manos y anotó los primeros ocho puntos del equipo.

Embiid se fue apagando tras ese arranque veloz y falló siete tiros consecutivos antes de completar una jugada de tres puntos en el tercer cuarto. Eso recortó la desventaja de los Sixers a 23 puntos.

Los Celtics casi no necesitaron mucha producción de Brown o Tatum —se combinaron para 50 puntos en la victoria del tercer juegp y apenas 13 en la primera mitad del cuarto— y aprovecharon una enorme ventaja de 14 rebotes en la primera mitad, que impulsó un 13-0 en puntos de segunda oportunidad, para construir una ventaja de 21.

Tyrese Maxey anotó 22 puntos por los Sixers.

Embiid fue operado de apendicectomía en Houston el 9 de abril después de que la estrella interior de Filadelfia sufriera apendicitis durante la noche. Regresó a la cancha el domingo con una faja protectora alrededor de la zona media del cuerpo y recibió el alta para jugar unos 40 minutos aproximadamente antes del salto inicial programado.

Cualquier impulso emocional que aportó duró apenas unos minutos del primer cuarto.

El valiente regreso de Embiid importó poco, y ahora los Celtics pueden sentenciar la serie en casa y esperar al ganador entre los hawks de Atlanta y los Knicks de Nueva York.

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