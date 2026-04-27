Nelly Korda gana el Chevron Championship, su 3er major, y vuelve al No. 1

Nelly Korda volvió al número 1 del mundo y luce plenamente a la altura.

Korda fue tan intocable en el Campeonato Chevron que nadie se le acercó a menos de cuatro golpes durante todo el fin de semana. Jugó sus últimos 29 hoyos en Memorial Park en par y aun así ganó por cinco, el mayor margen en este major en 18 años.

Y fue uno de los momentos más duros que ha vivido.

“No es fácil salir con una ventaja tan grande. Creo que ese fue el punto desafiante: ¿en qué momento sigo jugando como Nelly y en cuál juego un poco a la defensiva?”, comentó Korda.

Por eso hubo tanto alivio como alegría cuando embocó un putt de par de 7 pies para cerrar con 70 golpes, 2 bajo par, y conquistar su tercer campeonato major, además de regresar al número 1 del ranking mundial femenino por primera vez desde agosto.

Lo celebró de la mejor manera posible: un clavado tipo “bomba” en la piscina de 4 pies y medio construida a la derecha del green del 18, para mantener la tradición de este major que se remonta a 1988, cuando la ganadora saltó al Poppie’s Pond en Mission Hills, en el desierto de California.

“Con los pies primero. Sabía que eran 4 pies, así que esperaba tocar el fondo muy rápido”, dijo sonriendo, vestida con la bata blanca de campeona."

Nadie esperaba otra cosa.

Con una ventaja de cinco golpes al inicio, Korda fue tan eficiente como siempre con dos birdies tempraneros y otros dos en los últimos nueve hoyos, que le dieron los toques finales a esta obra maestra.

Jugar a lo seguro le dejó un par de putts de par en el rango de 6 pies, los mismos que le habían causado problemas en la tercera ronda. Metió uno en el 11. El siguiente se le quedó corto y su ventaja se redujo a cuatro golpes.

Era hora del golf de Nelly.

Su caddie le dijo que debía jugar bastante corto de la bandera en el green del 13, muy ondulado. Korda tenía otras ideas.

“En realidad la tiré directo a la bandera y me quedó un birdie de trámite”, contó.

Luego, Korda castigó un golpe con madera 3 hasta quedar apenas corta del green para un sencillo approach y putt para birdie. Y después volvió a jugar a lo seguro, tan conservadora que, en lugar de pegar un hierro medio al par 5 del 16 por encima del agua, optó por colocar la bola con un wedge gap y luego pegó un lob wedge a 25 pies para hacer par con dos putts.

La victoria fue la número 17 de su carrera en la LPGA y la 21 a nivel mundial. Desde Meg Mallon en 2000, ninguna estadounidense había llegado a tres majors en su carrera, y Korda, de 27 años, apenas está empezando.

No le interesan las comparaciones con su temporada 2024, cuando ganó siete veces, incluida esa racha récord —igualada— de cinco triunfos consecutivos que culminó en el Chevron.

Pero es el inicio de una temporada que llamará la atención de todos. Ha jugado en el grupo final en sus cinco torneos, con dos victorias y tres segundos lugares. Y luego ganó un major liderando los últimos 57 hoyos del torneo.

Korda se unió a Juli Inkster (1989) y Amy Alcott (1991), ambas en el Nabisco Dinah Shore, como las únicas jugadoras en los últimos 50 años que ganaron majors de la LPGA liderando por múltiples golpes después de cada ronda.

Casi el único drama en la última hora —en realidad, en todo el fin de semana— fue si Korda podía romper el récord de puntuación a 72 hoyos de Dottie Pepper, vigente desde 1999. Korda jugó a lo seguro con una gran ventaja, apuntando al centro del green y conformándose con pares, además de un bogey con tres putts.

Terminó con 18 bajo par, 270, a uno del récord de Pepper en Mission Hills.

Korda embocó un putt de birdie de 25 pies en el hoyo 12 el viernes, y no volvió a meter otro de más de 10 pies el resto de la semana. Eso incluyó un trío de fallos de 4 pies que impidieron que fuera una paliza, y se le quedó en la cabeza.

Pero eso formó parte de la nueva perspectiva de Korda: no preocuparse por los errores, sabiendo que podía compensarlos, y lo hizo.

“Lo que me repetía era que de verdad quería levantar este trofeo porque quiero mostrarles a los niños en casa que está bien fallar putts cortos y aun así ganar un campeonato major. Vas a cometer errores. Tienes que estar mentalmente al 100% de todos modos, y eso es realmente lo que quería mostrar. Quería demostrármelo a mí misma y quería mostrárselo a todos los que me admiran”, dijo entre risas Korda.

Ruoning Yin (69) y Patty Tavatanakit (70) empataron en el segundo lugar. Fueron las únicas que siquiera pudieron pensar en tener una oportunidad el domingo.

Korda ganó 1,35 millones de dólares por una victoria que la devuelve al lugar de la mejor del golf femenino sin discusión. Y ahora se va a la costa del Golfo de México para el próximo evento de la LPGA, tomándose el lunes para celebrar y volviendo al trabajo el martes.

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