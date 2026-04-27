Lane Thomas conecta un jonrón de 3 carreras en la 10ma y los Reales vencen 11-9 a los Angelinos

Con corredores en segunda y tercera, Lane Thomas conectó un jonrón de tres carreras en la décima entrada para impulsar a los Reales de Kansas City a una victoria por 11-9 sobre los Angelinos de Los Ángeles y barrer la serie.

Fue el primer cuadrangular de Thomas en la temporada y el primer vuelacercas para dejar tendido al rival de su carrera.

Joey Lucchesi (0-1) cargó con la derrota, al enfrentar a cuatro bateadores en el episodio final. Lucas Erceg (2-1) se acreditó la victoria.

Los Angelinos tenían ventaja de 7-4 cuando el juego se retrasó en la parte baja de la séptima entrada por clima severo. Los Reales tenían a dos en base y ningún out, con Bobby Witt Jr. al bate. Se reanudó después de una hora y 29 minutos, y Kansas City sumó una carrera con un elevado de sacrificio al jardín central de Vinnie Pasquantino.

El venezolano Salvador Pérez remolcó otra carrera en la parte alta de la novena, y Jac Caglianone, quien ingresó al juego como suplente en la octava entrada, empató la pizarra con un jonrón de dos carreras y dos outs que cayó apenas por dentro del poste de foul del jardín derecho.

El campocorto de los Angelinos, Zach Neto, abrió el juego con un sencillo y anotó con un cuadrangular de dos carreras de Mike Trout. El jonrón colocó a Trout en el primer lugar en la historia de la franquicia con su 797mo extrabase de por vida.

Neto volvió a producir en la segunda con un doble impulsor, y Adam Frazier añadió otro en el episodio de cuatro carreras.

Los Reales se hicieron presentes en la pizarra en la quinta con un sencillo impulsor de Isaac Collins y el jonrón de dos carreras de Witt en la sexta. El abridor de los Angelinos, Reid Detmers, fue reemplazado después de otorgar base por bolas al siguiente bateador. Permitió cinco hits y tres carreras en cinco entradas y fracción.

El abridor de los Reales, Seth Lugo, permitió 14 imparables y siete carreras en 6 1/3 entradas.

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