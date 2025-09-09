Ange Postecoglou asume como técnico de Nottingham Forest tras despido de Nuno Espírito Santo.

Ange Postecoglou vuelve a los banquillos tras asumir el martes como técnico de Nottingham Forest.

El australiano fue despedido por Tottenham en junio, pero no tardó en volver a la Liga Premier, reemplazando a Nuno Espirito Santo en el Forest.

"Hemos traído a un entrenador al club que tiene un historial probado y consistente de ganar trofeos. Su experiencia entrenando equipos al más alto nivel, junto con su deseo de construir algo especial con nosotros en el Forest, lo convierte en una persona fantástica para ayudarnos en nuestro camino y lograr consistentemente todas nuestras ambiciones", dijo el propietario del Forest, Evangelos Marinakis.

La contratación de Postecoglou concluyó unas frenéticas 24 horas en el Forest, con la salida de Nuno confirmada poco después de la medianoche del martes, hora del Reino Unido. En cuestión de horas, Postecoglou emergió como el favorito para asumir el cargo y fue confirmado por la tarde.

Postecoglou llevó a Tottenham a su primer trofeo en 17 años la temporada pasada al ganar la Ligsa Europa y asegurar la clasificación a la Liga de Campeones. Pero eso no fue suficiente para salvar su trabajo al final de una campaña en la que los Spurs terminaron en el 17mo puesto en la máxima categoría inglesa de 20 equipos, su peor posición desde el inicio de la Premier en 1992. Su equipo también sufrió 22 derrotas en la liga, un récord del club en la era moderna.

Postecoglou tendrá la oportunidad de competir nuevamente en la Liga Europa con el Forest después de que Nuno guiara al club de regreso a Europa por primera vez desde 1996.

El Forest terminó séptimo la temporada pasada tras pujar por la clasificación a la Liga de Campeones durante gran parte de la campaña, su mejor resultado en la división de honor desde 1995.

"Después de ascender a la Premier, luego construir consistentemente temporada tras temporada para asegurar el fútbol europeo, ahora debemos dar el paso correcto para competir con los mejores y luchar por trofeos. Ange tiene las credenciales y el historial para hacerlo, y estamos emocionados de que se una a nosotros en nuestro ambicioso viaje", expresó Marinakis.

Algo que demostrar

El rápido regreso de Postecoglou a los banquillos le dará la oportunidad de demostrar que Tottenham se equivocó al dejarlo ir después de que puso fin a su sequía de trofeos.

El entrenador de 60 años, conocido por su franqueza, afirmó audazmente el año pasado que siempre gana un trofeo en su segunda temporada, habiéndolo hecho con sus antiguos clubes Brisbane Roar, Yokohama F Marinos y Celtic. Esa racha parecía altamente improbable ya que su Tottenham decepcionó durante toda la temporada, pero una inesperada buena campaña en la Liga Europa terminó con la victoria contra el Manchester United en la final.

El Forest no ha ganado un trofeo importante desde la Copa de la Liga Inglesa en 1990 y ha pasado largos períodos de la era de la Premier fuera de la máxima categoría.

Choque de estilos

Postecoglou es conocido por su estilo de fútbol ultraofensivo, que algunos críticos han calificado de ingenuo.

Después de una victoria por 4-3 contra el United en la Copa de la Liga la temporada pasada, proclamó la frase "¿No están entretenidos?" en una entrevista.

Toma el mando de un equipo que fue uno de los más difíciles de vencer en la Premier bajo Nuno, con un enfoque más pragmático que Postecoglou, y se desconoce cómo los jugadores se adaptarán a un nuevo estilo.

El legado de Nuno

El entrenador portugués llevó al Forest de ser un luchador por el descenso a un contendiente de la Liga de Campeones.

Nombrado en diciembre de 2023 cuando el Forest estaba en el puesto 17 en la clasificación, aseguró la permanencia en la Premier a pesar de que al club se le descontaron cuatro puntos por violar las reglas financieras. La siguiente temporada, el Forest estaba luchando en el otro extremo de la tabla y parecía listo para quedar entre los cinco primeros hasta que una mala racha lo vio ganar en apenas uno de sus últimos cinco partidos.

El Forest también alcanzó las semifinales de la Copa FA.

A pesar de una campaña tan impresionante, Nuno dijo el mes pasado que estaba preocupado por su trabajo debido a un deterioro en su relación con Marinakis.

Es poco probable que Nuno esté sin trabajo por mucho tiempo.

Anteriormente llevó al Wolverhampton Wanderers al ascenso a la Premier y luego lo afianzó como un equipo de primera división. Después de un período breve y poco exitoso en Tottenham, ganó el título de la liga saudí con Al Ittihad antes de asumir el mando en el Forest.

