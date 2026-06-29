Dusty May nunca imaginó entrenar en la NBA, dice prepararse para llegar a Mavs desde la NCAA

El único sueño de Dusty May mientras crecía era entrenar baloncesto de secundaria en su estado natal de Indiana.

Eso no significa que no esté listo para dar el salto del baloncesto universitario a la NBA con los Mavericks de Dallas después de llevar la pasada primavera a Michigan a su primer campeonato nacional en 37 años.

“Esto es un sueño demasiado grande”, manifestó May el lunes en su conferencia de prensa de presentación, una semana después de que se conociera la noticia de que los Mavericks estaban cerca de llegar a un acuerdo con el técnico de 49 años, dueño de un impresionante currículum universitario.

“Sí empecé a prepararme para esto hace años, yendo a ver y tratando de averiguar si podía hacerlo bien. Pero en cuanto a soñar con entrenar en la NBA, nunca soñé con entrenar en la NBA, ni con entrenar en la universidad, ni con entrenar en ningún lugar que no fuera simplemente ser entrenador de secundaria en mi estado. Así que, como sueño, no, esto no era un sueño. Pero ahora, llevo mucho tiempo preparándome para esto, para enfrentarme a los mejores”.

Un cambio repentino

May reemplaza a Jason Kidd, quien fue despedido dos semanas después de que Ujiri fuera contratado.

Los Mavericks se han perdido los playoffs las dos últimas temporadas tras llegar a las Finales de la NBA de 2024, impulsados por Luka Doncic y Kyrie Irving.

El panorama cambió de forma repentina con el impactante traspaso de Doncic a Los Angeles Lakers en febrero de 2025. Nico Harrison, el artífice de ese acuerdo cerrado en plena madrugada, fue despedido como gerente general en noviembre, con el equipo arrancando lento la temporada pasada.

Ujiri no se incorporó hasta después de que Dallas terminara con marca de 26-56, su peor registro desde que perdió 58 partidos la temporada anterior a la llegada de Doncic, la tercera selección global del draft de 2018.

Schmitz fue contratado días después de la presentación de Ujiri y, con el cuerpo técnico ya completo, los Mavericks han cerrado 17 meses de convulsión al completar el paso hacia una nueva era.

“Queremos devolver la alegría al baloncesto aquí”, expresó Ujiri. “Es un objetivo y sé que lo vamos a lograr, y sé que el inicio de esta alegría y de este objetivo empieza aquí con este tipo al que damos la bienvenida como nuestro entrenador de baloncesto”.

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