Paraguay tumba a Alemania en los penales y se clasifica a octavos de final del Mundial

José Canale convirtió el penal decisivo y Paraguay derrotó el lunes a Alemania por 4-3 en la tanda desde los 11 pasos para acceder a los octavos de final del Mundial, el primero que disputa en 16 años.

La tanda de penales llegó tras un empate 1-1 al cabo de los 90 minutos del tiempo reglamentario y los 30 de prórroga en el estadio de Boston.

Paraguay se puso en ventaja cuando Julio Enciso definió con un cabeza al final de la primera mitad. Kai Havertz igualó a los 52 minutos para Alemania.

El lunes fue el primer partido de eliminación directa de Alemania desde la final de 2014 en Brasil, cuando los alemanes derrotaron a Argentina 1-0 para conquistar su cuarto título mundial.

Fue el segundo tropiezo consecutivo ante un rival de Sudamérica en este Mundial. Venían de perder contra Ecuador en el cierre de la fase de grupos.

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