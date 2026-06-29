Didier Deschamps vuelve con Francia al Mundial tras ir a Europa por el funeral de su madre

El seleccionador de Francia Didier Deschamps volvió con Les Bleus para su partido de dieciseisavos de final contra Suecia el martes en el Mundial después de viajar a Europa para el funeral de su madre.

Deschamps se enteró de la muerte de su madre al día siguiente de la victoria de Francia sobre Irak el 22 de junio, que aseguró el pase desde la fase de grupos. Se perdió el triunfo del viernes ante Noruega.

“Estoy aquí. Estoy bien, y es bueno estar ocupado desde el viernes por la noche, cuando regresé a Estados Unidos”, manifestó Deschamps el lunes.

Francia hizo el pleno de victorias en la fase de grupos por primera vez desde 1998, el año en el como local atrapó su primer título. Argentina y México fueron las otras selecciones que ganaron sus tres encuentros de la primera fase. En busca de su tercer título tras 1998 y 2018, Les Bleus se medirían con Alemania o Paraguay en los octavos de final si superan a los suecos.

“Para mí fue muy difícil. Y para mí y para la selección francesa era importante que me fuera. Ellos hicieron lo que tenían que hacer”, expresó Deschamps. “Y ahora estamos preparando una competición dentro de la competición”.

El asistente Guy Stéphan condujo al equipo a la victoria 4-1 sobre Noruega en ausencia de Deschamps.

“Fue un poco un shock”, comentó el mediocampista Adrien Rabiot. “Confió plenamente en nosotros y respondimos de la mejor manera posible. Estamos contentos de que haya vuelto. No creo que sea tan fácil tener que atravesar el duelo en estas condiciones. Esto es fútbol y ahora tenemos el Mundial y es lo que hay”.

Deschamps dirigió a Francia al título de 2018 y a la final de 2022, una derrota por penales ante Argentina.

Capitán de los campeones de Francia en 1998, Deschamps asumió como entrenador en 2012 y dijo en enero que se retiraría este verano. Intenta convertirse en el segundo técnico en ganar dos títulos mundiales, después del italiano Vittorio Pozzo en 1934 y 1938.

“Didier volvió con la voluntad de llegar lo más lejos posible en este Mundial. Es algo que, por supuesto, también le ayudará a olvidar un poco estos acontecimientos trágicos”, señaló Rabiot. “Sonrió mucho. Intentó mostrarse entusiasta, aunque sé que el duelo le afecta mucho. Creo que intenta no mostrarlo, no transmitir nada negativo al grupo”.

FIFA negó la solicitud de Francia de usar brazaletes negros por la madre del entrenador

La FIFA rechazó una solicitud de la federación francesa de fútbol para usar brazaletes negros contra Noruega en honor a la madre de Deschamps.

“Para serle muy sincero, no cambia mucho para mí”, afirmó Deschamps. “No necesitaba eso para tener una señal adicional. Ya tenía suficientes señales, ya fuera directa o indirectamente”.

La FIFA no respondió de inmediato a un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios.

Marcus Thuram se perderá el partido contra Suecia y N’Golo Kanté es duda

El delantero Marcus Thuram no estará disponible contra Suecia por una lesión en el gemelo y el mediocampista N’Golo Kanté es duda.

“En cuanto a Marcus, no, tiene un pequeño problema. No es muy grave, pero es muscular”, explicó Deschamps. “En cuanto a N’Golo, no es muscular, pero quizá esté demasiado justo para estar mañana en el once inicial”.

Thuram, hijo de Lilian Thuram (campeón mundial de 1998), ingresó en el tiempo añadido de la segunda parte contra Irak en su única aparición hasta ahora.

El defensor William Saliba jugó los 90 minutos en los dos primeros partidos y descansó contra Noruega.

“Por supuesto, tiene problemas de espalda, y eso no es algo nuevo”, indicó Deschamps. “No está al 100%, pero si está al 99% está bien para los partidos. Todo está bien”.

Primer enfrentamiento mundialista entre Francia y Suecia

Francia se enfrenta a Suecia en el Mundial por primera vez.

Les Bleus tuvieron la mejor diferencia de goles en la fase de grupos, con +8, al superar a sus rivales 10-2.

“Podríamos haber marcado más”, dijo Deschamps. “Sí encajamos dos goles, pero concedimos demasiadas ocasiones claras”.

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