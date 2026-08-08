Drew Rasmussen lanza 7 entradas en blanco y Rays superan 2-1 a Marineros

Drew Rasmussen lanzó siete entradas sin permitir carreras, Jonny DeLuca y el mexicano Jonathan Aranda conectaron sendos vuelacercas y los Rays de Tampa Bay superaron el viernes 2-1 a los Marineros de Seattle.

Los Rays (69-46), líderes de la División Este de la Liga Americana, han ganado cinco de seis duelos. Los Marineros han perdido siete de 10 y están a 2 1/2 juegos del último pasaje de comodín de la Liga Americana.

Garrett Cleavinger y Kevin Kelly trabajaron la octava entrada. Bryan Baker permitió un jonrón solitario del dominicano Julio Rodríguez en la novena al encargarse del cierre para aportar su 33er salvamento, el mayor total de la Liga Americana.

Rasmussen (11-5), quien lanzó en su estado natal, no permitió carreras y admitió dos hits, además de ponchar a ocho. En sus últimas 19 entradas, ha tolerado apenas dos carreras y tiene marca de 4-0 desde la pausa del Juego de Estrellas.

Salió de un atasco con las bases llenas en la segunda entrada, pero luego lanzó tres rectas consecutivas para ponchar a Colt Emerson. Tras otorgar una base por bolas a Cal Raleigh, Rasmussen retiró a los siguientes 16 bateadores para terminar la noche.

Más allá de los dos jonrones solitarios, Logan Gilbert (8-7) lanzó 6 2/3 entradas, durante las cuales permitió cuatro hits, dio cuatro bases por bolas y ponchó a seis.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes