Duren anota 31 puntos en su regreso y Pistons logran 10ma victoria consecutiva al ganar a Pacers

Jalen Duren anotó 31 puntos en su regreso tras una lesión de tobillo y Daniss Jenkins añadió 26 unidades mientras los Pistons de Detroit, con una plantilla reducida, ganaron su décimo partido consecutivo, venciendo a los Pacers de Indiana, el peor equipo de la NBA, 127-112 el lunes por la noche.

Los Pistons están en su racha ganadora más larga desde una serie de 11 victorias en la temporada 2007-08, a pesar de jugar los últimos tres partidos sin varios jugadores clave. Cade Cunningham (cadera), Tobias Harris (tobillo) y Ausar Thompson (tobillo) estuvieron entre los ausentes contra Indiana.

Mientras tanto, los Pacers, con un récord de 1-13, han perdido ocho partidos consecutivos. Los finalistas de la NBA del año pasado están sumidos en su racha de derrotas más larga desde la temporada 2014-15.

Diez jugadores anotaron para Detroit, con cinco alcanzando doble dígito de puntos. Javonte Green anotó 20 puntos desde el banquillo. Duncan Robinson tuvo 13 e Isaiah Steward diez.

Pascal Siakam lideró a los Pacers con 29 tantos. Benedict Mathurin añadió 25 mientras Indiana cayó a 0-8 como visitante.

Detroit tomó la delantera de manera definitiva con siete minutos por jugar en el primer cuarto cuando Robinson encestó un triple, uno de los tres que logró en la noche. Indiana se mantuvo cerca de los Pistons en el primer cuarto, entrando al segundo con una desventaja de cinco gracias a los triples de Siakam y Jay Huff.

Los Pacers respondieron con una fuerte segunda mitad, incluso superando a Detroit 56-55 después del descanso. Pero no fue suficiente para evitar que los Pistons fueran el primer equipo en la Conferencia Este en ganar 12 partidos.

