El quarterback Aaron Rodgers podría jugar con los Steelers ante los Bears pese a su muñeca rota

El quarterback de Pittsburgh, Aaron Rodgers, podría jugar el domingo a pesar de su fractura en la muñeca izquierda cuando los Steelers visiten Chicago.

El entrenador de los Steelers, Mike Tomlin, afirmó que el equipo evaluará la disponibilidad de Rodgers más adelante en la semana y que la clave para el posible regreso de Rodgers será si puede funcionar de manera segura con una férula que proteja la muñeca.

Mason Rudolph, quien reemplazó de manera competente en la segunda mitad a Rodgers en el triunfo 32-14 sobre Cincinnati el domingo, será titular con Pittsburgh, líder de la AFC Norte (6-4), cuando enfrente a los Bears, líderes de la NFC Norte (7-3), si Rodgers no puede.

Rodgers, de 41 años, es el jugador activo más veterano de la liga y pareció lastimarse la muñeca al ser golpeado después de un lanzamiento a la zona de anotación con los Steelers avanzando al final de la primera mitad.

El cuatro veces MVP se sujetó la muñeca en el grupo tras la jugada, aunque permaneció para hacer un pase más —un pase incompleto a Roman Wilson— antes de que la serie terminara en un gol de campo de Chris Boswell. Rodgers no regresó a la línea de banda durante la segunda mitad, aunque saludó a sus compañeros en el vestuario después de que salieron del campo.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes