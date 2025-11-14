Entrenador de fútbol americano universitario John Beam de 'Last Chance U' fallece tras tiroteo

El entrenador de fútbol americano de Laney College, John Beam, quien apareció en la serie de Netflix "Last Chance U", falleció tras ser baleado en el campus, informó el viernes el Departamento de Policía de Oakland, y un sospechoso ya fue arrestado.

El jefe de policía Floyd Mitchell anunció la muerte del entrenador en una conferencia de prensa el viernes, un día después del tiroteo en el campus.

“Este fue un incidente muy dirigido”, dijo el subjefe James Beere, agregando que el sospechoso y Beam se conocían y, aunque no eran cercanos, el entrenador estaba "abierto a ayudar a todos en nuestra comunidad".

Beere no dio detalles sobre cómo se conocían o por qué el sospechoso estaba en el campus, diciendo que el sospechoso jugó fútbol americano en la Escuela Secundaria Skyline, pero no cuando Beam trabajaba allí. Beere dijo que se sabía que el sospechoso "merodeaba" por el campus. El sospechoso fue detenido sin ningún altercado y se ha recuperado un arma, añadió el subjefe.

Las autoridades atribuyeron a las cámaras en el campus del colegio, residencias privadas y en el transporte público, de ayudar a arrestar al sospechoso, quien no fue nombrado.

Pocos otros detalles estaban disponibles. Fue el segundo tiroteo en dos días en una escuela en Oakland.

La docuserie de Netflix se centra en atletas de colegios comunitarios que se esfuerzan por cambiar sus vidas, y los Eagles de Laney College de Beam fueron los protagonistas de la temporada 2020. Beam se mostró competitivo, pero también parecía formar conexiones con sus jugadores.

El jefe de policía de Piedmont, Fred Shavies, quien anteriormente se desempeñó como subjefe en el Departamento de Policía de Oakland, dijo que era amigo, aprendiz y admirador de Beam desde hace mucho tiempo.

"John era mucho más que un entrenador", dijo. "Era una figura paterna para miles de no solo hombres, sino también mujeres jóvenes en nuestra comunidad".

Cientos de personas realizaron una vigilia fuera del hospital donde él "luchó" como enseñó a tantos a hacerlo durante los últimos 40 años, agregó.

Shavies dijo que conoció a Beam cuando estaba en octavo grado y que lo apoyó después de que Shavies perdió a su padre en la escuela secundaria, llamándolo "un ser humano absolutamente increíble". Se preguntó cómo Beam dejó su huella en tantas personas "con solo 24 horas en un día, ¿verdad?"

Dos de los exjugadores de Beam, los hermanos Nahshon y Rejzohn Wright, ahora en la NFL con los Bears de Chicago y Saints de Nueva Orleans, expresaron su pesar en redes sociales después del tiroteo.

"Significas el mundo para mí", afirmó Rejzohn Wright en una publicación con una foto de Beam.

Su hermano compartió una foto del entrenador junto a un emoji de corazón roto.

La alcaldesa de Oakland, Barbara Lee, describió a Beam como un "gigante" y un mentor, educador y salvavidas para los jóvenes.

"Durante más de 40 años, ha formado líderes dentro y fuera del campo, y nuestra comunidad está conmocionada junto a su familia", expresó Lee.

Beam, quien actualmente se desempeña como director atlético, se unió a Laney College en 2004 como entrenador de corredores y se convirtió en entrenador principal en 2012, ganando dos títulos de liga. Según su biografía en el sitio web del colegio, 20 de sus jugadores han llegado a la NFL.

"La comunidad de Peralta está devastada por su tiroteo y profundamente preocupada por su bienestar. Estamos atónitos y con el corazón roto de que tal violencia haya tocado nuestro campus", manifestó Mark Johnson, portavoz del Distrito de Colegios Comunitarios de Peralta, en un comunicado enviado por correo electrónico sobre el estado médico actual de Beam.

El tiroteo de Beam ocurrió un día después de que un estudiante fuera baleado en la Escuela Secundaria Skyline de Oakland. El estudiante se encuentra en condición estable.

___

Catalini informó desde Morrisville, Pennsylvania. La reportera de Associated Press Julie Watson en San Diego contribuyó.

___

