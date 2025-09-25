Matt Shaw y Michael Busch conectan jonrones por Cachorros, que arrollan 10-3 a Mets

Matt Shaw conectó un jonrón y totalizó tres hits, Michael Busch aportó otro cuadrangular y los Cachorros de Chicago cortaron una racha de cinco derrotas consecutivas, la más larga de su temporada, al arrollar el miércoles 10-3 a los Mets de Nueva York.

Matthew Boyd (14-8) lanzó pelota de dos hits en cinco innings y un tercio para ayudar a que Chicago, ya clasificado a los playoffs, consolidara su posición como primer comodín de la Liga Nacional, dos juegos y medio por delante de San Diego.

A los Cachorros les quedan cuatro juegos, mientras que los Padres tienen tres por disputar.

El dominicano Juan Soto conectó su cuadragésimo tercer jonrón y el venezolano Francisco Álvarez disparó un leñazo de dos carreras, pero los Mets se vieron limitados a cuatro hits. Nueva York se mantuvo un juego por delante de Cincinnati en una lucha con Arizona por el último comodín de la Liga Nacional.

Boyd retiró a 12 de los primeros 13 bateadores de los Mets y no permitió un hit sino hasta que Mark Vientos conectó un sencillo al inicio del quinto. El venezolano Daniel Palencia, quien regresó el miércoles de la lista de lesionados, siguió a Boyd y consiguió los dos últimos outs del sexto.

Aaron Civale lanzó tres entradas para el primer salvamento en su carrera.

Los Cachorros tomaron el control con un rally de cinco carreras en el tercer inning contra el novato Jonah Tong (2-3). El derecho de 22 años, quien cumplió su quinta apertura en las mayores, fue responsable de cinco carreras con siete hits y dos bases por bolas en poco más de dos entradas.

Por los Mets, el puertorriqueño Francisco Lindor de 4-0. Los dominicanos Soto de 4-1 con una anotada y una producida, Starling Marte de 4-0. El venezolano Álvarez de 2-1 con una anotada y dos producidas.

Por los Cachorros, el venezolano Moisés Ballesteros de 3-2 con dos anotadas y una producida.