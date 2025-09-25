Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Alcaraz supera susto por lesión de tobillo y avanza en el Abierto de Japón

AP Noticias
Jueves, 25 de septiembre de 2025 10:53 EDT
ABIERTO DE JAPÓN
ABIERTO DE JAPÓN (AP)

Carlos Alcaraz se lesionó el tobillo y se recuperó para vencer el jueves 6-4, 6-2 al argentino Sebastián Báez en la segunda ronda del Abierto de Japón.

El número uno del mundo expresó que estaba "asustado" cuando se cayó en el primer set. Alcaraz se frotó los ojos y sostuvo su tobillo izquierdo con visible incomodidad.

“Pasé miedo, no te voy a mentir. Me toqué el tobillo y no me sentí nada bien”, admitió Alcaraz. "Por eso estoy contento de poder haber seguido jugando”.

"Intentaré estar listo para el próximo partido. Tuve mala suerte. En los primeros cinco minutos pensé realmente que no iba a seguir”.

Alcaraz necesitó vendaje antes de continuar el partido y asegurar un lugar en la tercera ronda.

Relacionados

“Me preocupó no tener la confianza para terminar el partido, pero el fisioterapeuta vino e hizo algunas pruebas. Fue bueno que pudiera caminar hasta el banco y eso me dio confianza”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in