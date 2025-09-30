A los 42 años, el portero Craig Gordon regresa a la selección de Escocia

A los 42 años, el veterano arquero Craig Gordon está de vuelta en la selección de Escocia después de que el martes lo seleccionaron para dos partidos clave de clasificación para la Copa Mundial 2026.

Gordon regresó al campamento de Escocia para los partidos en casa contra Grecia y Bielorrusia entre el nueve y el 12 de octubre, a pesar de no haber jugado un partido esta temporada para el Hearts, el líder de la liga escocesa.

Un compañero de equipo de Escocia, el extremo del Bournemouth Ben Gannon Doak, no había nacido cuando Gordon debutó con la selección nacional en mayo de 2004.

Escocia tiene dos partidos en casa en Glasgow después de un comienzo prometedor en un grupo de clasificación de cuatro equipos hace tres semanas. Obtuvieron cuatro puntos sin conceder un gol en los partidos fuera de casa contra Dinamarca y Bielorrusia.

Aun así, la convocatoria de Gordon refleja una preocupación más amplia para el entrenador de Escocia, Steve Clarke, quien seleccionó a tres porteros que actualmente no juegan regularmente en sus clubes.

Angus Gunn mantuvo la portería a cero en los dos primeros partidos de clasificación a pesar de no haber jugado esta temporada para el Nottingham Forest, y Liam Kelly no es la primera opción en el Rangers.

"Con los porteros probablemente sigue siendo un poco un problema", reconoció Clarke el martes. "He hablado con las personas con las que necesito hablar sobre Craig, me dicen que está completamente en forma".

Escocia no ha jugado en una Copa Mundial desde 1998, cuando su portero era Jim Leighton, de 39 años, seis años antes de que Gordon jugara el primero de sus 81 partidos para la selección nacional.

Gordon, el ex portero del Celtic y Sunderland, ya ostenta el récord como el jugador más viejo de Escocia. Ya tenía 42 años en marzo cuando jugó en un partido de la Liga de Naciones contra Grecia.

