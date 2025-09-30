Con técnico interino, Venezuela se mide en próximos amistosos ante Argentina y Belice

Bajo la conducción del exdefensor Oswaldo Vizcarrondo, como técnico interino, en reemplazo del argentino Fernando Batista, Venezuela anuncio el martes la lista de 32 jugadores convocados para enfrentar a Argentina y Belice en los amistosos que se disputarán en territorio estadounidense,

La Vinotinto se medirá por la fecha FIFA ante el equipo de Lionel Scaloni el 10 de octubre en el estadio Hard Rock de Miami. Cuatro días después, enfrentará a Belice en el estadio Seatgeek de Chicago, anunció la Federación Venezolana de fútbol en un comunicado.

Argentina, campeón en 1978, 1986 y 2022, aseguró en marzo anticipadamente su clasificación al mundial que organizan Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

Venezuela, por su parte, quedó eliminada del repechaje tras sucumbir 6-3 por la ya clasificada Colombia en la última fecha de la eliminatoria sudamericana.

Salomón Rondón, José Martínez, Tomás Rincón, Yeferson Soteldo y Jefferson Savarino, entre otras piezas importantes en la anterior eliminatoria mundialista, serán los grandes ausentes. Abundan en la convocatoria una camada de jóvenes que serán parte del proceso de recambio en la selección.

Rincón, de 37 años, en tanto, anunció su retiro luego de 143 partidos con la camiseta vinotinto.

Luego de los amistosos, Vizcarrondo, exseleccionado de 41 años, retomará su labor como estratega de la selección sub17, que se clasificó para la Copa Mundial de la categoría que se jugará en Qatar del 5 al 27 de noviembre.

Después de una gestión de 20 meses en la que no pudo conseguir una clasificación inédita al Mundial de mayores, el técnico Batista fue despedido el 10 de septiembre, junto con su cuerpo técnico.

El anuncio se produjo un día después de que la selección vio desaparecer el sueño de asegurar el séptimo lugar de la eliminatoria sudamericana para disputar un repechaje intercontinental. La Vinotinto es la única selección sudamericana que jamás se ha clasificado al máximo certamen del fútbol.

__

Plantel:

Arqueros: José Contreras (Barcelona, Ecuador), (Orlando City, EEUU), Joel Graterol (América de Cali, Colombia), Cristopher Varela (Deportivo La Guaira)

Defensas: Jon Aramburu (Real Sociedad, España), Ronald Hernández (Atlanta United , EEUU), Nahuel Ferraresi (Sao Paulo, Brasil), Carlos Vivas (La Equidad, Colombia), Teo Quintero (Sparta Rotterdam, Países Bajos), Ángel Azuaje (Pumas, México), Yiandro Raap (PSV Eindhoven, Países Bajos), Alessandro Milani (US Avellino 1912, Italia), Renné Rivas (Kalba, Emiratos Árabes Unidos), Luis Balbo (Fiorentina, Italia).

Mediocampistas: Bryant Ortega (Khorfakkan, Emiratos Árabes Unidos), Cristian Cásseres (Toulouse, Francia), Jorge Yriarte (Slask Wroclaw, Polonia), Daniel Pereira (Austin, EEUU), Carlos Faya (Deportivo La Guaira), Gleiker Mendoza (Kryvbas Kryvyi, Ucrania), Jesús Bueno (Philadelphia Union, EEUU), Juan Pablo Añor (Volos NPS , Grecia), Matías Lacava (Ulsan HD, Corea del Sur), Telasco Segovia (Inter Miami, EEUU), Wikelman Carmona (New York RB, EEUU), Ender Echenique (Cincinnati, EEUU), Gustavo Caraballo (Orlando City, EEUU), Kervin Andrade (Maccabi, Israel)

Delanteros: Jovanny Bolívar (La Equidad, Colombia), Alejandro Marqués (Estoril Praia, Portugal), Kevin Kelsy (Portland Timbers, EEUU), Jesús Ramírez (Nacional Madeira, Portugal).