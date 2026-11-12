Dolphins esperan una ausencia corta de Malik Willis, quien ingresó a lista de lesionados

Los Dolphins confían en que la estadía del quarterback Malik Willis en la lista de lesionados no sea prolongada, y el entrenador Jeff Hafley afirmó que, a su regreso, será el titular de Miami.

Willis fue colocado en la lista de lesionados el martes después de que una resonancia magnética realizada el lunes reveló que tenía una lesión muscular en el torso. Willis venía lidiando con una lesión inguinal que limitó de manera significativa su movilidad contra Detroit en la Semana 9, y Hafley explicó que los médicos determinaron que había progresado hasta el punto de necesitar descanso.

“Miras atrás y ves a Malik en ese último partido y podías notarlo. No podía moverse como lo había hecho al inicio del año y estaba aguantando. Hizo algunas jugadas con las piernas en ese partido para mantener vivas las acciones. Pero queremos que esté sano para que pueda jugar a un alto nivel sin arriesgar una lesión mayor”, manifestó Hafley el miércoles.

Aún no está claro si Willis volverá a jugar esta temporada. Si eso ocurre, Hafley descartó cualquier idea de una controversia en la posición de quarterback mientras el suplente Kyle McCord toma el mando.

“Ustedes me lo van a preguntar: sí, él será el quarterback titular si regresa”, señaló Hafley.

Los Dolphins firmaron a Willis en marzo con un contrato de tres años por 67,5 millones de dólares, con la intención de aprovechar su desempeño esta temporada para evaluar si podía ser el quarterback del futuro de una franquicia en reconstrucción. Esa pregunta todavía no ha sido respondida en los primeros ocho partidos de Willis como titular a tiempo completo.

Ha completado el 58,2% de sus pases para 1.396 yardas, con seis touchdowns y seis intercepciones. Ha mostrado el talento de brazo y la movilidad que llevaron a Hafley y al gerente general Jon-Eric Sullivan a traerlo desde Green Bay, aunque también ha evidenciado cierta inconsistencia en su toma de decisiones.

“Creo que supera estas cuatro semanas, así que quedarían cuatro o cinco partidos, y veremos si vuelve y puede jugar y cómo lo hace en esos partidos. Y si no, entonces tendremos que evaluar de otras maneras”, reconoció Hafley.

Los Dolphins eligieron a McCord como suplente después de separarse de Quinn Ewers en agosto. McCord, de 24 años, pasó la temporada 2025 en el equipo de prácticas de los Egles de Filadelfia, que lo seleccionaron en la sexta ronda del draft. Los Packers lo firmaron el 20 de enero y lo traspasaron a Miami en agosto.

“Entusiasmado, pero obviamente lo que más importa es la producción en el campo, así que hago todo lo que puedo para prepararme”, dijo McCord el miércoles en su casillero.

Completó 46 de 70 pases para 446 yardas, con cuatro touchdowns y ninguna intercepción. Sufrió seis capturas en tres partidos de pretemporada con Green Bay.

McCord jugó cuatro temporadas universitarias en Ohio State y Syracuse. Lanzó para 4.779 yardas en Syracuse en su última temporada universitaria, rompiendo el récord de yardas por pase en una temporada de la Atlantic Coast Conference que tenía Deshaun Watson.

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