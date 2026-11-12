El derecho de los Yankees Cam Schlittler gana el Cy Young de la Liga Americana

Cam Schlittler fue elegido de manera unánime el miércoles para ganar el Premio Cy Young de la Liga Americana y se convirtió en el segundo lanzador de los Yankees de Nueva York en recibir este honor en los últimos cuatro años.

Gerrit Cole lo ganó con los Yankees en 2023, antes de que Tarik Skubal obtuviera los últimos dos trofeos de la Liga Americana cuando lanzaba para Detroit. Cole había sido el primer Yankee en ganar el premio desde Roger Clemens en 2001.

El trofeo se otorga mediante el voto de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica (BBWAA).

“Cam tuvo la temporada más dominante que puede tener un abridor de principio a fin. Ha mostrado un crecimiento asombroso desde que lo seleccionamos en el draft, y su éxito no es casualidad", recalcó el mánager de los Yankees, Aaron Boone, en un comunicado: "Cam tiene un apetito incansable por el trabajo duro y el perfeccionamiento que ha permitido que su talento realmente florezca. Este Cy Young es más que merecido. Cam fue el lanzador más dominante de nuestra liga y sigue creciendo hasta convertirse en un jugador fundamental para esta franquicia”.

Louis Varland, de Toronto, ganó el premio al relevista del año en la Liga Americana, mientras que Mason Miller, de San Diego, se llevó ese galardón en la Liga Nacional. Éste es el primer año en que la BBWAA votó por un relevista del año.

El ganador del Premio Cy Young de la Liga Nacional se anunciará más tarde. Los finalistas son Jacob Misiorowski, de Milwaukee; el dominicano Cristopher Sánchez, de Filadelfia; y Chris Sale, de Atlanta.

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