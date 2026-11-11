Bengals: Contener a Jaylen Warren, clave ante Steelers por el primer lugar de la AFC Norte

Para los Bengals de Cincinnati esta semana un día exitoso en defensa comienza por contener al corredor de los Steelers Jaylen Warren, esto de cara a un duelo dentro de la AFC Norte contra los Steelers de Pittsburgh con el primer lugar de la división en juego.

Warren suma dos partidos de más de 100 yardas por tierra en sus últimos tres enfrentamientos contra los Bengals. En su choque de la Semana 3 en Pittsburgh, una carrera explosiva de Warren preparó el gol de campo que decidió el partido en la victoria de los Steelers por 30-27.

Al coordinador defensivo Al Golden le pareció que “se sienten muy cómodos con su juego terrestre, y vamos a tener que ser muy buenos ejecutando. (Warren) es extremadamente talentoso. Siempre he pensado que lo era. Tiene un gran equilibrio. Potencia. Le están dando mucho el balón por el perímetro, y está haciendo que la gente lo pague”.

Warren ocupa el sexto lugar de la NFL en yardas por tierra y el primero en yardas por acarreo.

La defensa de los Bengals ha permitido la octava mayor cantidad de yardas terrestres por partido en la NFL esta temporada. En particular, ha tenido problemas en carreras por fuera de los tackles. Golden recalcó el miércoles la importancia de mejorar en las carreras tipo “toss” hacia la banda.

La semana pasada, cuando los Bengals vencieron a los Falcons 34-17, Atlanta consiguió algo de impulso temprano en una serie de anotación para abrir el juego con una carrera de 19 yardas en una jugada de “toss”.

Los Bengals respondieron después de esa primera serie y mantuvieron a Robinson bajo control durante la mayor parte del resto del partido. No tuvo ninguna carrera de 10 o más yardas después del primer cuarto.

El éxito de los Bengals contra Robinson, un All-Pro, le da impulso a la defensa de cara al enfrentamiento de esta semana contra Warren.

Golden comentó que está viendo mejoras en los apoyadores de segundo año de los Bengals, Demetrius Knight Jr. y Barrett Carter.

“Me encanta la trayectoria de esos dos muchachos. Tenemos que seguir. Obviamente, llevamos ocho partidos y vamos para nueve ahora. Tenemos que seguir logrando avances positivos”, manifestó Golden.

Golden señaló que Carter viene de uno de sus mejores partidos en la NFL. Knight ha realizado recientemente varias jugadas impactantes en el backfield.

“Linebacker es una de las posiciones más exigidas en el fútbol americano. Especialmente por cómo está evolucionando el juego. Hay mucho engaño visual antes del snap. Tienes cambios de formación, movimientos, movimientos tipo jet. Muchas cosas para alterar tus lecturas. Muchas cosas que rompen tus claves. Esos muchachos están en medio de todo. Ambos están respondiendo muy bien”, indicó Golden.

Una gran incógnita en la defensa contra la carrera de los Bengals es qué pueden esperar en la posición de esquinero del slot. Josh Newton asumió como titular la semana pasada, convirtiéndose en el tercer esquinero distinto del slot en iniciar un partido para el equipo esta temporada. Tiene margen para crecer como tacleador, y esta es su oportunidad de mostrar su desarrollo como jugador.

“(Newton) juega con mucha intensidad. Para él es realmente importante. Es un jugador emocional, hace su trabajo. Lo hace exactamente como queremos que lo haga. Así que creo que ha sido una buena incorporación ahí y nos ha ayudado”.

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