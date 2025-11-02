Con 41 años Marcedes Lewis se convierte en el ala cerrada de mayor edad en jugar un partido de NFL

Marcedes Lewis de Denver hizo historia el domingo contra los Texans de Houston, cuando a los 41 años se convirtió en el ala cerrada más longevo en jugar un partido de la NFL.

Al entrar al juego en la cuarta jugada de la primera serie de Denver, también se convirtió en el jugador de mayor edad en aparecer en un juego en la historia de la franquicia.

Lewis es el segundo jugador activo más viejo en la NFL, detrás de Aaron Rodgers, quien cumplirá 42 años en diciembre.

Lewis fue firmado para el equipo de práctica el miércoles y promovido el sábado al roster activo.

Evan Engram y Adam Trautman son los únicos tight ends saludables de los Broncos, con Lucas Krull (pie) en la lista de lesionados y Nate Adkins sufriendo una lesión de rodilla el fin de semana pasado en la victoria de Denver 44-24 sobre los Cowboys de Dallas. Adkins también se alineaba rutinariamente como fullback y H-back, y Lewis ha sido durante mucho tiempo uno de los mejores alas cerradas bloqueadores en la NFL.

Lewis fue una selección de primera ronda (28mo en general) por los Jaguars de Jacksonville de UCLA en 2006, el mismo año en que el entrenador de los Broncos, Sean Payton, consiguió su primer trabajo como entrenador en jefe en Nueva Orleans. Lewis jugó 12 temporadas en Jacksonville, cinco en Green Bay y las dos últimas en Chicago, donde apareció en los 17 juegos la temporada pasada.

___

El escritor de fútbol profesional de AP, Arnie Stapleton, contribuyó a este informe.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes