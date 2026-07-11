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Sonny Gray da a los Medias Rojas una sólida apertura y Boston vence 6-2 a Mets

MEDIAS ROJAS-METS
MEDIAS ROJAS-METS (AP)

Sonny Gray se sobrepuso a los problemas de viaje que provocaron que los Medias Rojas llegaran tarde a Nueva York y lanzó seis sólidas entradas, mientras Boston venció la noche del viernes por 6-2 a los Mets.

Gray (11-1) permitió una carrera y ponchó a cinco, mientras los Medias Rojas ampliaron a siete juegos su mejor racha de victorias de la temporada. El veterano derecho está invicto en sus últimas 13 aperturas y tiene una efectividad de 2,03 en ese lapso.

El colombiano Tayron Guerrero trabajó la séptima entrada y Garrett Whitlock salió de un atolladero con dos en base y sin outs en la octava, antes de que Greg Weissert permitiera un jonrón de Brett Baty en la novena.

Anthony Seigler y el venezolano Wilyer Abreu conectaron cada uno jonrones de dos carreras, mientras Masataka Yoshida pegó dos dobles e impulsó dos carreras por los Red Sox.

Boston tiene marca de 12-2 desde el 25 de junio, cuando los Medias Rojas llegaron a casa desde Denver casi al amanecer debido a una falla mecánica en su avión.

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Nolan McLean (6-6) permitió dos carreras y ponchó a siete en seis entradas. ___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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