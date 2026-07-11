Jonrón de Chisholm impulsa 3 carreras en la 9na y Yankees vencen 5-3 a Washington

Jazz Chisholm Jr. conectó un jonrón de dos carreras en la novena entrada para impulsar a los Yankees de Nueva York a una victoria de 5-3 la noche del viernes sobre los Nacionales de Washington.

Los Yankees y los Nacionales ocupan los puestos 1-2 de las Grandes Ligas en jonrones, y todas las carreras salvo una en este juego llegaron mediante el batazo largo. Ben Rice pegó su 29no de la temporada por los Yankees, y el dominicano Jasson Domínguez y Austin Wells también se volaron la barda por Nueva York.

El venezolano Keibert Ruiz y James Wood conectaron jonrones en lanzamientos consecutivos en la séptima para darle a Washington una ventaja de 3-2, pero en la novena los Nacionales trajeron al zurdo Matt Krook —quien había permitido 22 carreras limpias en 12 2/3 entradas en las Grandes Ligas desde 2023—. Krook (0-1) permitió un sencillo con un out de Domínguez, y Chisholm siguió con su 13er jonrón.

David Bednar (3-3) se llevó la victoria en labor de relevo, al trabajar las dos últimas entradas.

El puertorriqueño Fernando Cruz reemplazó entonces a Weathers y ponchó a los siguientes dos bateadores para dejar a ambos corredores varados.

El dominicano Amed Rosario, de los Yankees, se ponchó en sus tres apariciones al plato y cometió dos errores en la tercera base antes de ser sustituido por un bateador emergente.

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