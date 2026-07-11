La princesa Kate ve la final femenina de Wimbledon con Jodie Foster y la olímpica Eileen Gu

Kate, la princesa de Gales, regresó a Wimbledon el sábado para la final femenina entre Linda Noskova y Karolina Muchova como parte de un contingente del Palco Real que incluyó a las grandes del tenis Martina Navratilova y Billie Jean King.

Jodie Foster, la estrella de “Emily in Paris” Lily Collins y la actriz de “Ted Lasso” Hannah Waddingham también estuvieron entre los invitados en el Palco Real de la Pista Central para la final femenina totalmente checa, junto con Petra Kvitova, de la República Checa, dos veces campeona de Wimbledon en individuales.

Eileen Gu, triple medallista olímpica de oro, también estuvo presente. La esquiadora nacida en Estados Unidos, una de las estrellas de los Juegos de Milán-Cortina, compite por la patria de su madre, China.

Kate, patrona del All England Club, tenía previsto entregar el trofeo a la ganadora, como lo ha hecho en años anteriores.

La princesa, quien a comienzos del año pasado anunció que su cáncer estaba en remisión, también visitó el torneo sobre hierba la semana pasada y se sentó junto a Andy Murray para ver el tenis.

Las campeonas de Wimbledon en individuales Maria Sharapova (2004), Marion Bartoli (2013) y Simona Halep (2019) también estuvieron en el Palco Real.

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