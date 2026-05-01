Directivos del fútbol iraní se reunirán con FIFA en Zúrich por el Mundial en US

Los dirigentes del fútbol iraní se disponen a reunirse pronto con la FIFA en Zúrich para hablar de sus partidos del Mundial en Estados Unidos en junio.

“Tenemos muchos asuntos que discutir”, dijo el viernes el máximo dirigente del fútbol iraní, Mehdi Taj, a su regreso a casa desde Canadá, donde no logró asistir al congreso anual de la FIFA celebrado el jueves en Vancouver.

El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, ha invitado a una delegación iraní a la sede del organismo con fecha límite del 20 de mayo, informó el viernes a The Associated Press una persona familiarizada con la propuesta. La fuente habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad que sigue rodeando el asunto.

Esa fecha en Zúrich es tres semanas antes de que el plantel de Irán debe llegar a Estados Unidos, alojándose en una base de entrenamiento en Tucson, Arizona, para sus tres partidos de la fase de grupos en Inglewood —próximo a Los Ángeles— y Seattle.

“Nuestra postura es que pronto tendremos una reunión con la FIFA”, declaró Taj a medios iraníes el viernes.

El difícil camino de Irán hacia el Mundial

Irán es una potencia del fútbol asiático, pero su capacidad y disposición para acudir al Mundial han sido cuestionadas desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques militares el 28 de febrero. El torneo será coorganizado por Canadá y México.

El presidente de la FIFA Gianni Infantino abrió su discurso el jueves ante los líderes del fútbol mundial —con la ausencia de Irán como única entre las 211 federaciones miembro— con una reiteración de que Irán acudirá y jugará según lo previsto en Estados Unidos.

En la Casa Blanca más tarde el jueves, el presidente Donald Trump confirmó su respaldo al equipo de Irán y añadió: “Si Gianni lo dijo, me parece bien”.

Trump e Infantino se han aliado estrechamente en torno a los preparativos del Mundial, que afronta desafíos que van más allá del caso de Irán. Uno es la concesión de visas de entrada a aficionados de varios países africanos y otro es la seguridad.

Problema a llegar a Canadá

Taj y otros dos dirigentes iraníes tuvieron problemas esta semana al aterrizar en Toronto, en ruta hacia Vancouver, donde se les esperaba en la reunión anual de la FIFA.

Taj, que también es vicepresidente del organismo rector del fútbol asiático, detalló el viernes los problemas con las autoridades canadienses, aunque sostuvo que no fue deportado.

“En Canadá nos preguntaron: ‘¿Son miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica?’ Les dijimos: ‘En Irán, 90 millones de nosotros somos IRGC’”, según la versión de lo descrito por Taj a medios iraníes.

Tras permanecer retenida durante dos horas en el aeropuerto de Toronto, la delegación del fútbol iraní, que había llegado desde Estambul, fue informada de que podía continuar el viaje.

“Hubo cierta discusión y él dijo: ‘Depende de ustedes’, y entonces decidimos como grupo regresar” a Estambul, explicó Taj. “No nos deportaron oficialmente, no hay nada etiquetado como deportación en nuestro expediente, pero en la práctica fue así”.

Taj tenía una visa válida para entrar a Canadá después de que Estados Unidos le negara una para asistir al sorteo del Mundial en Washington, el 5 de diciembre. En ese acto, Infantino entregó a Trump el primer Premio de la Paz de la FIFA.

Partidos de Irán en el Mundial

Irán enfrentará a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto en su grupo, del 15 al 26 de junio. Los dos primeros encuentros serán en el estadio de la NFL de los Rams de Los Ángeles Y el tercero se disputará en el estadio de los Seahawks de Seattle.

Si Irán avanza como segundo de su grupo, el equipo podría enfrentar a Estados Unidos en la ronda de dieciseisavos de final en el estadio de los Cowboys de Dallas el 3 de julio.

La liga iraní de fútbol se suspendió después de que comenzó la guerra y no está previsto que se reanude antes del Mundial. El plantel disputó dos partidos de preparación en marzo en una concentración en Antalya, Turquía, adonde podría regresar este mes para alistarse para el Mundial, que comienza el 11 de junio.

___

Cobertura de AP del Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa