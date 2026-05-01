Bottas dice que más apoyo a la salud mental en F1 lo ayudó a hablar de sus luchas

Valtteri Bottas cree que el apoyo en el automovilismo para quienes atraviesan dificultades de salud mental ha mejorado enormemente durante su carrera como piloto de Fórmula 1 y que eso le dio el valor para detallar ampliamente sus propias batallas personales.

“El deporte ha cambiado mucho, el mundo ha cambiado mucho”, manifestó Bottas el jueves, un día después de hablar de sus propias dificultades en un ensayo para “The Players' Tribune”.

“Hay mejores maneras para que la gente se comunique y comparta sus problemas, o cualquier cosa del pasado. Definitivamente es un entorno más acogedor para todos en la F1, pero creo que también para todo el mundo”.

Bottas contó que el medio se puso en contacto con él a finales del año pasado y que comenzó el proceso de escribir el ensayo titulado “Born Crazy”, que se publicó antes de que el nuevo equipo Cadillac haga su debut en Norteamérica este fin de semana en el Gran Premio de Miami. Bottas, que es de Finlandia, y Sergio Pérez, de México, son los pilotos del equipo, que se considera el único equipo verdaderamente estadounidense en la serie global.

Indicó que aceptó sincerarse con la publicación en un esfuerzo por mostrar las intensas batallas personales que los pilotos afrontan en el ultracompetitivo mundo de las carreras.

“Creo que es importante destacar que todos somos humanos y nadie es perfecto. Todos tienen sus luchas o sus problemas”, expresó Bottas. “Ojalá alguien pueda aprender de los errores de otras personas. Parte de la vida es aprender de tus errores”.

Ser “escudero” quebró a Bottas

En el texto, Bottas reveló que durante su etapa como piloto de Mercedes fue empujado al borde de la depresión y llegó a detestar la F1 cuando fue relegado al papel de “escudero” del siete veces campeón mundial Lewis Hamilton. También dio a conocer una lucha anterior de dos años con un trastorno alimentario.

Bottas pasó cinco temporadas como compañero de equipo de Hamilton tras ascender desde Williams en 2017.

“La primera temporada fue buena”, le dijo a The Players’ Tribune. “Empecé la temporada 2018 pensando que yo era el mejor piloto de la parrilla y que iba a ganar el campeonato”.

Pero en cambio se quedó sin victorias y a menudo sacrificó posición en pista para ayudar a Hamilton a ganar el título.

“¿Sabes cuánto quería simplemente decir que no?”, comentó. “Pero tenía que ser un buen compañero de equipo. Lo dejé pasar y, por supuesto, él tuvo una temporada increíble. Él fue el campeón. Yo era ‘el escudero’. Hasta el día de hoy, tengo sentimientos complicados al respecto”.

La situación casi lo quebró mentalmente.

“Volvió el viejo yo. El Valtteri negativo. El Valtteri obsesivo. Estaba leyendo demasiados comentarios en redes sociales y empecé a despreciarme mucho”, escribió en el ensayo. “Por suerte, tenía las herramientas de mi experiencia en 2014 para entender lo que estaba pasando, y contaba con mucho apoyo”.

Trastorno alimentario al inicio de su carrera

La referencia a 2014 era la batalla de Bottas con un trastorno alimentario que lo “consumió por completo”.

“Era como un juego para mí. Me despertaba y me pesaba cada mañana, y cuando veía que el número bajaba, sentía una satisfacción profunda”, relató. “Después de dos meses en espiral, mis nervios estaban destrozados. Me despertaba a las 4 de la mañana por mi cuenta, sin alarma. Era como un drogadicto: ‘¡Nunca me he sentido mejor!’. Ja. Completamente delirante. La verdadera razón por la que me despertaba tan temprano era que mi cuerpo estaba en modo de inanición”.

Contó que le costaba encontrar cualquier alegría y que estaba “tan enojado y negativo con todo”. Bottas dijo que su entonces esposa le preguntó si temía los riesgos de correr, pero él se había vuelto tan distante que le respondió: “‘No. Si muero, muero’”.

Su descenso a la depresión comenzó de nuevo en 2018, cuando quedó claro que solo estaría a la sombra de Hamilton.

Hay ayuda disponible

Bottas dijo el jueves que no está seguro de qué tipo de reacción ha recibido su ensayo porque solo se había publicado el día anterior y ha evitado las redes sociales. Pero espera que el texto muestre a otros que hay recursos disponibles y que el estigma en torno a la salud mental ha cambiado.

“Todo el deporte ha evolucionado mucho. Todo es más profesional”, señaló Bottas. “También creo que, cuando se trata de entrenamiento —entrenamiento físico, entrenamiento mental—, ese nivel también ha subido. Hay más apoyo disponible. Hay mejores paquetes para los pilotos en lo que respecta a entrenadores mentales. Creo que la gente tiene menos miedo de buscar ayuda, de buscar apoyo, porque ahora se habla más de estas cosas”.

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