Dillon Gabriel será el quarterback titular de los Browns tras la banca de Joe Flacco

El novato Dillon Gabriel tendrá su primera titularidad en la NFL el domingo cuando los Browns de Cleveland se enfrenten a los Vikings de Minnesota en Londres.

Los Browns anunciaron el miércoles que dejarían en el banquillo a Joe Flacco después de que tuvo dificultades para liderar la ofensiva en los primeros cuatro juegos.

Cleveland tiene un récord de 1-3 y está clasificado penúltimo en anotaciones, con un promedio de 14 puntos por juego. El equipo ha anotado 17 puntos o menos en nueve juegos consecutivos desde la temporada pasada. Gabriel será el quinto quarterback titular diferente en diez juegos, uniéndose a Jameis Winston, Dorian Thompson-Robinson, Bailey Zappe y Flacco.

Gabriel fue seleccionado en la tercera ronda del draft de abril. Ha participado en dos juegos —Semana 2 en Baltimore y Semana 4 en Detroit— y ha completado sus tres pases para 19 yardas y un touchdown. Fue nombrado quarterback suplente al final del campamento de entrenamiento después de que los Browns intercambiaron a Kenny Pickett a los Las Vegas Raiders.

Durante la pretemporada, Gabriel llevó a los Browns a un touchdown o gol de campo en cinco de sus siete series. También dirigió un par de series de dos minutos en la primera mitad contra los Eagles de Filadelfia y los Rams de Los Ángeles .

En sus dos salidas de pretemporada, Gabriel completó 25 de 37 pases para 272 yardas con un touchdown y una intercepción.

Cleveland practicará en sus instalaciones hoy antes de tomar un vuelo a Gran Bretaña.

Entre los 33 QB's que han hecho al menos 56 intentos de pase, Flacco es el último en la liga con un índice de pasador de 60.tres, tiene la segunda peor tasa de completación (58.1%) y sus seis intercepciones son la segunda mayor cantidad.

El veterano de 18 años completó solo 16 de 34 pases para 184 yardas, dos intercepciones y un balón suelto en la derrota del domingo pasado 34-diez ante Detroit.

La ofensiva de los Browns está clasificada en el puesto 27 en yardas totales (279.8 yardas por juego), 20 en pases (195 ypg) y 30 en carreras (84.8 ypg).

El cambio a Gabriel seguramente también reavivará preguntas sobre dónde podría encajar eventualmente Sheduer Sanders o si Sanders será el suplente de Gabriel. Ha sido el tercer mariscal en las primeras cuatro semanas.

Sanders cayó al puesto 144 y quinta ronda después de que muchos pensaran que iría en las dos primeras rondas. Completó 17 de 29 pases para 152 yardas y dos touchdowns en dos juegos de pretemporada.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes