José Mourinho recibe una cálida bienvenida en Stamford Bridge, pero el Benfica cae ante Chelsea

José Mourinho lanzó un beso a los aficionados del Chelsea que coreaban su nombre. Rogó a los seguidores del Benfica que dejaran de lanzar objetos a un jugador. Incluso corrió al campo para retirar un balón extraviado.

El técnico que una vez fue apodado “El Especial” fue el centro de atención el martes en su regreso a Stamford Bridge.

Pero no logró un triunfo.

En el primer partido del estratega portugués en la Liga de Campeones en cinco años, el Benfica de Mourinho dio una buena pelea, pero perdió 1-0 ante el Chelsea, el club inglés en el que pasó dos etapas —de 2004 a 2007 y de 2013 a 2015— y en donde se estableció como uno de los grandes entrenadores de su generación.

El estatus de Mourinho puede haber caído, pero todavía es venerado en esta parte del suroeste de Londres, y los aficionados del Chelsea le dieron una cálida bienvenida cuando finalmente emergió del túnel justo antes del inicio. Había intercambiado también gestos de cortesía con el entrenador del Chelsea, Enzo Maresca.

Vestido con una camisa blanca bajo un abrigo oscuro, Mourinho respondió saludando y lanzando un beso a los hinchas del Chelsea que coreaban su nombre.

"Por supuesto que estaba concentrado en el partido", dijo Mourinho. "Pero siempre tienes un poco del sonido del público, y por supuesto les agradecí".

Hacia el final de la primera mitad, Mourinho dejó su área técnica, caminó por la línea de banda y gesticuló hacia los aficionados del Benfica para que dejaran de lanzar objetos al mediocampista argentino del Chelsea, Enzo Fernández cuando ejecutaba un tiro de esquina. Fernández dejó el Benfica por el Chelsea en febrero de 2023 a cambio de una tarifa de transferencia récord en el Reino Unido de 106,7 millones de libras (131,4 millones de dólares).

Cerca del final, mientras el Benfica buscaba el empate, un balón extraviado entró al campo desde la línea lateral y Mourinho optó por correr sobre la superficie de juego y retirarlo. Eso también le valió algunos aplausos de los aficionados locales.

"Cuando estoy en Londres, los encuentro todos los días en la calle", dijo sobre los aficionados del Chelsea. "Sé que será una relación para siempre. Espero volver aquí en 20 años con mis nietos. Ellos pertenecen a mi historia y yo pertenezco a su historia".

Cuando sonó el pitido final, Mourinho le dio un abrazo a Maresca y desapareció rápidamente por el túnel, claramente decepcionado por haber perdido y eligiendo no interactuar más con los seguidores del Chelsea.

"Mi carrera me llevó a una posición donde todos piensan que tengo magia para hacer que las cosas sucedan", dijo Mourinho. "Conmigo, nunca es suficiente. Si estoy en el trabajo, es porque me gusta ponerme a prueba todos los días. Estoy desesperado por ganar el próximo partido, esa es mi naturaleza".

El lunes en referencia a su retorno a Stamford Bridge, dijo: "siempre seré un Blue".

Mourinho recientemente asumió el cargo en el Benfica después de dejar el Fenerbahçe en Turquía. Eso significó su retorno a la Liga de Campeones, una competición que ganó con el Porto en 2004 y el Inter de Milán en 2010.

