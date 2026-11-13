Los hermanos Harbaugh son hombres similares en caminos muy distintos esta temporada

Jim Harbaugh ha ayudado a que el equipo de su hermano gane más partidos esta temporada que el suyo propio.

John Harbaugh tiene marca de 5-3-1 en su primera temporada con los Giants de Nueva York, incluido un 2-1 con J.J. McCarthy como su quarterback titular. Pese a una decepcionante derrota 24-21 en casa ante Washington el jueves por la noche, los Giants lideran el Este de la Conferencia Nacional.

Mientras tanto, Jim Harbaugh tiene marca de 0-8 en su tercera temporada con los Chargers de Los Ángeles y está a una derrota de su primera campaña perdedora en siete años como entrenador en jefe en la NFL.

McCarthy y Jim Harbaugh se unieron para ganar un campeonato nacional en Michigan en la temporada 2023, con marca de 15-0. Así que, cuando los Giants estaban buscando un quarterback después de que Jaxson Dart sufriera una lesión de rodilla que puso fin a su temporada en la Semana 2, apuntaron a McCarthy, el tercero en la tabla de profundidad de Minnesota.

“Siempre tenía cosas buenas que decir sobre J.J. Quiero decir, yo lo veía. Seguía a Michigan cuando Jim entrenaba allí. Ya no los sigo tanto, pero cuando Jim estaba, era un equipo al que observaba de cerca, así que he visto jugar mucho a J.J.”, comentó John sobre Jim.

Mientras los Giants buscan pasar de últimos a primeros en su división, los Chargers han sido un desastre. Han tenido su peor arranque desde que comenzaron 0-11 en 2000, cuando Jim Harbaugh era uno de sus quarterbacks.

¿Qué ha salido mal para Los Ángeles? ¿Qué ha salido bien para Nueva York?

Chargers

Tuvieron marca de 11-6 en cada una de las dos primeras temporadas de Jim Harbaugh, pero perdieron dos veces en la ronda de comodines. Después de que la ofensiva fuera anulada en una derrota 16-3 en Nueva Inglaterra el pasado enero, el coordinador ofensivo Greg Roman fue despedido.

Los Chargers contrataron al exentrenador de los Dolphins Mike McDaniel para reemplazarlo y Justin Herbert se ha venido abajo. Herbert, un quarterback elegido dos veces al Pro Bowl que en dos ocasiones terminó entre los 10 primeros en la votación del premio AP al Jugador Más Valioso de la NFL, está teniendo la peor temporada de su carrera.

Tiene seis pases de touchdown, 11 intercepciones y su rating de pasador de 70,4 es el segundo peor entre los quarterbacks titulares.

Los Chargers fueron 20mos en puntos el año pasado y 12mos en yardas. Esta temporada son últimos en anotación con 15,1 puntos por partido y ocupan el puesto 26 en yardas con 291,6.

Es fácil señalar como culpable al peculiar y excéntrico McDaniel, a quien se ha etiquetado como un genio ofensivo e innovador desde que los Dolphins terminaron primeros en yardas y segundos en anotación en su segunda temporada en 2023. En 2024-25 no terminaron por encima del puesto 18 en ninguna de las dos categorías con él.

Herbert no olvidó cómo jugar fútbol americano. Tiene talento de élite y su entrenador en jefe lo ha elogiado profusamente desde que dejó Michigan para ir a Los Ángeles. Del mismo modo, McDaniel no se convirtió de repente en un mal entrenador.

Pero a veces un esquema no se ajusta a un quarterback o no maximiza sus fortalezas.

Herbert tiene un brazo excepcional, destaca atacando a las defensas en profundidad y tiene habilidad para crear jugadas fuera de la estructura. La filosofía ofensiva de McDaniel se ha apoyado en el timing, el ritmo, el movimiento y pases rápidos y precisos.

Herbert puede hacerlo todo, pero no cuenta con una protección lo suficientemente buena de la línea ofensiva, y McDaniel tuvo receptores mucho mejores —Tyreek Hill y Jaylen Waddle— en Miami en 2023.

La relación entre el quarterback y el coordinador ofensivo no ha sido un problema. Pese a sus dificultades en el campo, Herbert ha sido un gran respaldo para McDaniel.

“Es increíblemente duro. Es el entrenador más duro que conozco y obviamente quiere ganar”, manifestó Herbert tras una derrota ante los Texans. “Es muy competitivo y da lo mejor de sí cada semana. Se presenta, está ahí todo el día y toda la noche, y quiere dar su máximo para nuestra ofensiva. Me siento fatal de que todavía no hayamos podido lograrlo por él, pero eso no significa que vayamos a dejar de intentarlo. Vamos a seguir trabajando, seguir mejorando y hacer todo lo que podamos por él”.

Giants

Despidieron a Brian Daboll a mitad de una temporada de 4-13 y recurrieron a John Harbaugh después de que fuera despedido tras 18 temporadas en Baltimore, que incluyeron una victoria en el Super Bowl sobre su hermano cuando Jim entrenaba a los 49ers de San Francisco.

Harbaugh cambió rápidamente la cultura perdedora en Nueva York. Y los Giants se han beneficiado de jugar en una división débil.

Perdieron a su joven quarterback franquicia cuando Dart cayó lesionado en el primer cuarto del segundo partido. Perdieron a su mejor cazamariscales cuando Brian Burns se lesionó en la Semana 3. Pero Harbaugh los ha mantenido firmes y encaminados.

Ayuda que los otros equipos del Este sean un desastre.

Los Cowboys de Dallas (4-5) han sido demasiado irregulares como para competir. Los Eagles de Filadelfia (2-7), plagados de lesiones, han perdido siete seguidos.

Los Commanders (3-5-1) salvaron su temporada al remontar para vencer a los Giants después de que Jayden Daniels intentara regalar el partido. Lanzó dos intercepciones en el cuarto periodo en series consecutivas, pero Nueva York no pudo agotar el reloj. Con una tercera oportunidad, Daniels conectó un pase de touchdown de 32 yardas a Stefon Diggs con menos de un minuto por jugar, y McCarthy lanzó una intercepción que sentenció la derrota.

Aun así, los Giants están en su mejor posición para llegar a los playoffs por primera vez desde 2022. Sin embargo, el calendario no es fácil. Reciben a Jacksonville (6-2) la próxima semana y cinco de sus rivales restantes actualmente tienen récord ganador.

En cuanto a los hermanos Harbaugh, se parecen más de lo que indican sus marcas.

“Puedo decir esto: ambos están hechos de fe, familia y fútbol americano, y nada más”, dijo McCarthy. “Les encanta venir todos los días y simplemente mejorar en lo personal, para poder influir en el grupo. Me siento muy bendecido de ser parte de una familia que está liderada por un Harbaugh”.

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