Deportes de EEUU vuelven a la normalidad tras la suspensión de vuelos del viernes

Los grandes eventos deportivos volvieron lentamente a la normalidad el sábado después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos mantuviera en tierra todos los vuelos en todo el país el viernes durante varias horas lo que alteró los planes de viaje de equipos profesionales y universitarios en todo el país.

La mayoría de los equipos de fútbol americano universitario que jugaban el sábado viajan el día antes del saque inicial, y varios partidos se retrasaron horas para darles a los visitantes más tiempo para llegar y prepararse. El partido del Utah en casa contra Arizona se retrasó tres horas, al igual que el encuentro de Arizona State en Central Florida. Otros equipos, como Auburn, optaron por autobuses chárter. De una forma u otra, la mayoría de los equipos encontró una solución.

Hubo, por supuesto, una gran excepción: el partido de Mississippi en Oklahoma ahora competirá con la NFL el domingo.

JuJu Watkins y sus compañeras de Southern California acababan de abordar su vuelo para enfrentar a South Carolina cuando se ordenó la suspensión en tierra. El equipo femenino de baloncesto de las Trojans pasó la noche en Los Ángeles después de que las hicieran bajar del avión, y su salida hacia Greenville se pospuso para el sábado.

Hay 14 partidos programados de la NHL el sábado, y la mayoría llegó a sus destinos antes de que comenzara la suspensión de vuelos. Los San Jose Sharks, que se quedaron esperando para ver si podrían viajar, llegaron tarde el viernes a Utah.

En la NBA, la mayoría de los equipos se vio, en el peor de los casos, afectada levemente por los acontecimientos del viernes. Cleveland fue la excepción.

Los Cavaliers comenzaron su sábado mucho más temprano de lo habitual, saliendo de Miami a las 8:54 de la mañana en un avión que los llevó a Cleveland, donde tienen previsto enfrentar en la noche a los Mavericks de Dallas.

Los Cavs no pudieron salir de Miami el viernes por la noche como estaba previsto después del partido contra el Heat que cerró una gira de tres encuentros como visitantes, y luego se apresuraron a volver a reservar algunas habitaciones de hotel. Los equipos de la NBA normalmente no vuelan la mañana de un partido, pero se han hecho excepciones en situaciones inusuales.

El escolta de los Cavaliers Donovan Mitchell comentó que habría preferido que el partido del sábado se reprogramara, pero señaló que el equipo “hará ajustes, lo resolverá y seguirá adelante”.

“Dos noches seguidas, vuelo de tres horas, ya era uno difícil”, manifestó Mitchell. “Pero bueno, dicen que tenemos que jugar, tenemos que jugar”.

Reprogramar el partido contra los Mavericks no era una opción ideal. Cleveland tiene una arena con mucha actividad, con un equipo de hockey de ligas menores, partidos universitarios y otros eventos programados; el juego del sábado cae en un tramo en el que la arena alberga eventos durante 11 días consecutivos.

“Es parte de esto”, expresó el entrenador de Cleveland, Kenny Atkinson. “Uno simplemente se adapta”.

Árbitros con rutas cambiadas

La NFL se benefició de su cartelera de domingo ya que los equipos suelen viajar el día antes de sus partidos. Uno de los más afectados es el árbitro Don Willard, quien trabajará dos partidos el mismo día. Willard arbitrará el partido Dolphins-Colts a la 1 de la tarde hora del Este antes de dirigirse 112 millas hacia el este para el encuentro de Sunday Night Football entre Steelers y Bengals.

La NBA tuvo un contratiempo similar.

Al menos un árbitro de la NBA no pudo llegar a donde tenía programado trabajar el sábado, lo que llevó a la liga a hacer cambios en los equipos arbitrales asignados a dos partidos.

Brian Forte fue añadido al equipo arbitral para el partido Chicago-Minnesota, en reemplazo de Jason Goldenberg. Y Jenna Schroeder fue incorporada al equipo arbitral para el partido Dallas-Cleveland, en reemplazo de Forte.

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El redactor deportivo de AP Tim Reynolds contribuyó a este informe.

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