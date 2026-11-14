Equipos de la NFL con mascotas alemanas Leo, Wolfgang y Fritz buscan fans en Múnich

“Leo” se subió a una mesa y animó a los aficionados a animar a Barry Sanders mientras la gran figura de los Lions de Detroit usaba un mazo para golpear un barril de cerveza de madera en el pub del equipo en Múnich.

Leo, cuya melena desgreñada luce los colores de la bandera alemana, es la mascota alemana de los Lions, que ha aparecido por distintos puntos de Múnich esta semana antes del partido del domingo de Detroit contra los Patriots de Nueva Inglaterra.

Los equipos de la NFL están usando a las mascotas para ganarse a los aficionados internacionales, y varios equipos han creado versiones alemanas de sus divertidos y peludos personajes con nombres como Wolfgang, Fritz y Leo.

Estos personajes son incorporaciones bienvenidas en Alemania, donde los aficionados están acostumbrados a las mascotas de los clubes de fútbol de la Bundesliga.

“Nos gusta cuando las mascotas andan corriendo o montan un espectáculo en el estadio. Es muy divertido, y la atmósfera, nos encanta”, comentó el sábado la aficionada local Theresa Goebel durante una visita al festival de aficionados de los Lions en Múnich.

Alemania es el país más codiciado entre los equipos de la NFL, 11 de los cuales tienen derechos de marketing otorgados por la liga en el país. Es la cifra más alta dentro del programa de mercados globales de la NFL.

Varias de las mascotas están en Múnich este fin de semana, ya que los 11 equipos con derechos en Alemania están realizando eventos para los aficionados.

Los Lions crearon a Leo el año pasado para acompañar a su mascota de larga data, Roary. El equipo también tiene a Reizinho para Brasil, donde los Lions también cuentan con derechos de marketing. Reizinho usa el número 10 como un guiño a la cultura del fútbol brasileño.

Los Chiefs de Kansas City ya tenían a KC Wolf cuando hace un año decidieron compartir su carga con otras cuatro mascotas dirigidas a algunos de los mercados designados del equipo: KC Wolfgang, con “energía disciplinada”, para Alemania; KC O’Wolf, con “un toque de energía de duende”, para Irlanda; KC Wolfington, “con un encanto pícaro”, para Gran Bretaña; y KC Lobazo, “con presencia y estilo”, para España.

El primer equipo en tener una mascota alemana fueron los Falcons de Atlanta. Fritz Falcon fue presentado en agosto de 2024 y se unió a Freddie Falcon. Fritz fue el protagonista en Berlín el año pasado cuando los Falcons jugaron contra los Colts de Indianápolis. Fritz también está en Múnich esta semana y corrió una carrera de 40 yardas —y, como era de esperarse, tropezó y se cayó en el proceso.

“A la gente le encanta lo estadounidense, pero vemos que, para llegar a esa capa adicional de afición, tenemos que —en conjunto, los clubes de la liga— esforzarnos un poco más y encontrar maneras de cómo también podemos hablar con los aficionados”, explicó Alexander Steinforth, gerente general de NFL Alemania.

“Y por eso esos enfoques locales son súper importantes para nosotros”, agregó. “Que los equipos reinventen una segunda mascota... es genial, es divertido. Pero es solo una capa de las cosas que están pasando cuando se trata de intentar ser locales”.

Algunos equipos se quedan con su mascota habitual para las tareas internacionales. La mascota de los Colts, Blue, fue una de las favoritas de los aficionados en Berlín y el equipo se asoció recientemente con la marca alemana de estilo de vida Lobster & Lemonade para llevar a Alemania una “colección ‘Blue’ de edición limitada”. Las camisetas y sudaderas con capucha muestran a Blue lanzando un pastel.

El incondicional “Pat Patriot” de Nueva Inglaterra —con la fecha de nacimiento ficticia: 4 de julio de 1776— también acompaña al equipo en sus viajes. Ha estado visitando a los aficionados en cervecerías, además de jugar fútbol bandera con niños locales.

Los Seahawks de Seattle incorporaron a “Bam C. Hawk” como la mascota internacional del equipo hace dos años. Goebel, la aficionada local, estaba más familiarizada con la mascota habitual. Tiene una figura de “Blitz”.

“Lo tenemos en nuestra sala de estar”, contó. “Nos encanta, de verdad”.

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El periodista deportivo de AP Ciarán Fahey en Berlín contribuyó a este reportaje.

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