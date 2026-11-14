Burrow y los Bengals disfrutan la oportunidad de enfrentar a Steelers en horario estelar

Al entrenador de los Bengals de Cincinnati, Zac Taylor, no se le olvidan los comentarios específicos que han hecho los entrenadores en jefe rivales sobre lo difícil que es jugar partidos en horario estelar en el Paycor Stadium de Cincinnati.

Los Bengals tienen la ventaja de ser locales esta semana en el duelo contra los Steelers de Pittsburgh, en un partido estelar divisional en el que se juegan el primer puesto de la AFC Norte

También será el primer partido divisional como local en horario estelar de temporada regular que el quarterback Joe Burrow disputa en su carrera con los Bengals.

“Nuestros aficionados realmente se hacen sentir. Es un ambiente realmente increíble. Me alegra formar parte de ello”, indicó Taylor. “No me concentro demasiado en (el ambiente del horario estelar) durante el partido porque pasan muchas cosas que no noto. Pero sí sé que nuestros jugadores se entusiasman mucho con esto, por lo general jugamos bien cuando tenemos estos partidos en horario estelar, y nuestros aficionados responden muy bien y nos dan una ventaja significativa”.

Tanto los Bengals como los Steelers llegan a esta semana con marca de 6-2. Pittsburgh ganó el primer enfrentamiento en septiembre con una victoria de 30-27.

Los Bengals tienen un calendario que parece más accesible que el de los Steelers en el tramo final de esta temporada. Una victoria el domingo podría consolidar a los Bengals como favoritos para ganar la división.

“La ventaja de jugar en casa en los playoffs es muy importante”, exclamó Burrow. “Este es un partido tan grande como los que hemos tenido aquí desde hace tiempo. Perdimos contra ellos al inicio de la temporada. Un partido enorme”.

Los Bengals buscan su primer título divisional desde 2022. En el último mes han mostrado ese nivel, al anotar al menos 30 puntos en cada uno de sus últimos cuatro partidos. Las actuaciones recientes de Joe Burrow, Ja’Marr Chase, Tee Higgins y la línea ofensiva les dan a los Bengals la confianza de que su ataque puede llevarlos a vencer a cualquier equipo, incluso a una defensa tan exigente como la de los Steelers.

“Cuando te encuentras en ese (ritmo), tienes que mantener la urgencia para seguir ahí. No puedes darlo por sentado. Ahí es donde estamos”, manifestó el coordinador ofensivo de los Bengals, Dan Pitcher.

Burrow ha jugado bien contra los Steelers, al menos cuando ha estado sano. Aunque se perdió ambos enfrentamientos contra Pittsburgh en 2023 y 2025 por lesiones, y aunque tuvo dificultades en el partido inaugural de la temporada en 2022 porque acababa de regresar de una apendicectomía de emergencia, a los Steelers les ha costado frenar a Burrow y evitar que tenga actuaciones destacadas en cada uno de sus otros duelos contra él desde el inicio de la temporada 2021.

El año pasado, en “Thursday Night Football” en Cincinnati, Joe Flacco lanzó para 342 yardas en una victoria memorable contra los Steelers.

Una victoria el domingo por la noche sería un triunfo aún mayor para los Bengals, considerando lo que está en juego en la AFC Norte.

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