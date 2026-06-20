DeGrom poncha a 9 en su cumpleaños 38 y Rangers vencen 9-7 a Padres

Jacob deGrom ponchó a nueve en seis entradas para llevarse la victoria en su 38.º cumpleaños, incluso después de permitir un grand slam de Ty France en la primera, y los Rangers de Texas vencieron la noche del viernes por 9-7 a los Padres de San Diego en un alocado primer juego de la serie .

Solo hubo dos árbitros en el terreno para la parte alta de la primera cuando los Padres se adelantaron 5-0 con el grand slam de France, el primero de sus dos jonrones en el partido. Para cuando deGrom (6-4) regresó al montículo para la segunda, tenía ventaja 6-5.

France volvió a conectar jonrón abriendo la cuarta para empatar el marcador a 6, pero los Rangers se fueron al frente para no soltarlo en la parte baja, cuando Wyatt Langford pegó un doble impulsor. Lo pusieron out cuando intentaba llegar a tercera en la jugada que sacó del juego al abridor dominicano Randy Vásquez (6-5).

Jacob Latz consiguió cuatro outs para su 13.º salvamento en 15 oportunidades.

La primera entrada de seis carreras de Texas incluyó dobles consecutivos con dos outs del mexicano Alejandro Osuna y Jake Burger, antes de que el bateador venezolano Elias Díaz, conectara el sencillo impulsor que puso a su equipo arriba.

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