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Solo 2 árbitros estuvieron en el campo al inicio del juego Padres-Rangers

ROJOS METS UMPIRE
ROJOS METS UMPIRE (AP)

Solo había dos árbitros en el terreno en la parte alta de la primera entrada cuando los Padres de San Diego y los Rangers de Texas comenzaron su juego la noche del viernes.

Debido a problemas de viaje, Emil Jimenez y John Bacon fueron los únicos árbitros que llegaron a Globe Life Field, en Texas, para el primer lanzamiento. Gabe Morales y Mike Muchlinski arribaron y se unieron a ellos en el terreno a mitad de la primera entrada.

Con solo la mitad de la dotación habitual de árbitros disponible al inicio del juego, a ambos equipos se les concedió una apelación adicional de repetición para el primer duelo de la serie. Por lo general, los mánagers comienzan cada juego con una apelación y la conservan si se revierte la decisión impugnada.

Jimenez, quien estaba programado para trabajar en la segunda base, se ubicó detrás del plato para cantar bolas y strikes. Bacon estuvo solo en el terreno en la parte alta de la primera, y expulsó al coach de banca de los Rangers, Luis Ureta, por reclamar después de que San Diego anotó cinco carreras ante Jacob deGrom.

Jimenez, Morales y Muchlinski habían trabajado con Doug Eddings en un juego en el Yankee Stadium la noche del jueves, cuando los Medias Blancas de Chicago vencieron a Nueva York.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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