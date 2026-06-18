Los Mellizos consiguen poderoso 1er y barren serie con victoria 9-3 ante los Rangers

Brooks Lee conectó un jonrón de tres carreras mientras Minnesota anotaba varias carreras en la primera entrada por tercer juego consecutivo, y los Mellizos terminaron por completar una barrida de la serie con una victoria de 9-3 el jueves sobre los Rangers de Texas.

El 12º jonrón de Lee coronó una primera entrada de cuatro carreras ante Jack Leiter (3-7). Trevor Larnach puso el marcador 6-0 en la cuarta con un cuadrangular de dos carreras por el jardín central, que apenas superó el guante extendido del mexicano Alejandro Osuna. El tercer hit de Larnach fue un sencillo impulsor en la quinta, y Ryan Kriedler conectó un jonrón de dos carreras en la octava.

Joe Ryan (5-3) ponchó a siete, pero necesitó 97 lanzamientos para completar cinco entradas en blanco, en las que permitió tres sencillos. Leiter salió del juego después de la cuarta, y ha permitido 17 carreras mientras pierde tres aperturas consecutivas.

Wyatt Langford, el dominicano Ezequiel Duran y Justin Foscue conectaron jonrones solitarios por los Rangers, que han perdido cinco de seis juegos. Tienen marca de 0-15 cuando permiten varias carreras en la primera entrada.

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