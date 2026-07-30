Defensa inglés John Stones se une al Inter de Milán y dice que tiene 'hambre de ganar otra vez'

El defensor inglés John Stones se incorporó el jueves al Inter, campeón vigente de la Serie A, tras una década y numerosos títulos en el Manchester City.

Stones, de 32 años y quien era agente libre después de que su contrato con el City expiró a finales de junio, firmó un acuerdo de dos años con el Inter. Distintos informes de prensa valuaron el acuerdo en cuatro millones de euros (4,6 millones de dólares) por temporada.

Stones ayudó al City a ganar seis títulos de la Liga Premier, así como la Liga de Campeones, entre otros trofeos.

“Soy alguien con muchísima hambre de volver a ganar. He tenido mucha, mucha suerte de haber ganado muchas cosas en el pasado", declaró Stones al sitio web del Inter. "Quiero traer esa experiencia aquí y ayudar al equipo, ayudar al club y seguir aprendiendo y creciendo como jugador.

“Estoy muy emocionado. Ojalá pueda aportar todas mis cualidades, y estoy muy, muy abierto a aprender cosas nuevas, una nueva forma de jugar al fútbol y una nueva liga”.

La carrera de Stones también se ha visto obstaculizada por problemas de lesiones en las últimas temporadas.

A pesar de ello, formó parte de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial y, según se informó, era un objetivo del Chelsea y del Arsenal antes de acordar su llegada al Inter, que se adelantó al rival de la Serie A, la Juventus, para hacerse con su fichaje.

Stones jugó en cinco de los ocho partidos de Inglaterra en el Mundial, donde los Tres Leones terminaron terceros. Fue titular en la victoria de Inglaterra en cuartos de final ante Noruega y en la derrota 2-1 frente a Argentina en las semifinales.

En el Inter, Stones volverá a coincidir con el también defensor Manuel Akanji, quien se unió el año pasado a los Nerazzurri procedente del City y se ha consolidado como una pieza clave del equipo.

Akanji y Stones ganaron siete trofeos juntos en tres años en el City, incluido el título de la Liga de Campeones en 2023 al vencer al Inter en la final.

Stones se convirtió en uno de los defensores más caros del mundo en 2016, cuando se incorporó al City desde el Everton por 47,5 millones de libras (alrededor de 65 millones de dólares a los tipos de cambio actuales).

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