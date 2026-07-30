Boleto con bases llenas a Tristan Peters en la 11ma da triunfo a Medias Blancas, 2-1 ante Yankees

Tristan Peters recibió una base por bolas con las bases llenas en la 11.ª entrada para impulsar al corredor automático Chase Meidroth, y los Medias Blancas de Chicago superaron el jueves 2-1 a los Yankees de Nueva York.

Fue el segundo triunfo consecutivo de Chicago sobre los Yankees en innings extra.

Los Medias Blancas llenaron las bases tras el boleto intencional a Munetaka Murakami y el sencillo dentro del cuadro de Sam Antonacci. El boricua Fernando Cruz (4-5) ponchó a Colson Montgomery después de quedar abajo 3-0 en la cuenta, pero luego otorgó base por bolas a Peters con cuatro lanzamientos.

El dominicano Seranthony Domínguez (4-3) lanzó una 11.ª entrada sin permitir carreras para acreditarse la victoria. Los Medias Blancas se quedaron con los últimos dos juegos de su serie de cuatro ante Nueva York.

Chicago, líder de la División Central de la Liga Americana, se colocó dos juegos por delante de Cleveland.

Los Yankees, que desperdiciaron una ventaja temprana el miércoles y perdieron 6-5 en 12 entradas, quedaron a 3 1/2 juegos del líder Tampa Bay en la División Este de la Liga Americana.

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