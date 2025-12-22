Decisión de los Chiefs de dejar Kansas City deja desolados a los aficionados de Missouri

El estado de Missouri perderá su tercera franquicia de la NFL y la segunda en la última década. Pero la decisión de los Chiefs el lunes de abandonar su antiguo hogar en el Arrowhead Stadium por una nueva instalación con cúpula en Kansas puede ser la más dolorosa.

Los Chiefs anunciaron su intención de mudarse después de que los legisladores de Kansas aprobaran un paquete de bonos para ayudar a pagar la nueva instalación. El estadio se construirá cerca del Kansas Speedway y un distrito comercial conocido como The Legends en Kansas City, Kansas, a solo unos 30 millas del Arrowhead Stadium, pero una distancia que quizás nunca se haya sentido tan lejana.

“Hace años, cuando era niño, mi familia estuvo sin hogar por un tiempo y vivimos en un motel no muy lejos del estadio. Sabía que teníamos dificultades, pero creía que no había nada más genial que vivir a un tiro de piedra de lo que entonces y hoy considero el mejor estadio de fútbol americano”, indicó Quinton Lucas, el alcalde de Kansas City, Misuri, poco después del anuncio del equipo.

“Como muchos padres en el Reino de los Chiefs, mi madre soltera reunió algo de dinero para llevarme al Arrowhead para mi primer juego: nivel superior 300 para una derrota de pretemporada 30-siete contra los Buffalo Bills en 1993. Desde entonces estoy enganchado”.

Los legisladores de Missouri habían estado tratando desesperadamente de mantener a los Chiefs con su propio paquete de financiamiento. Celebraron una sesión legislativa especial en junio respaldada por el gobernador Mike Kehoe que autorizó bonos que cubrían hasta el 50% del costo de estadios nuevos o renovados, además de hasta 50 millones de dólares en créditos fiscales para cada estadio y ayuda no especificada de los gobiernos locales.

Lucas también había estado trabajando con legisladores locales en los últimos días en una contrapropuesta para mantener a los Chiefs en Misuri.

"Entendemos que nuestra oferta financiera que era muy justa, pero muy responsable de apoyo de los contribuyentes fue superada por un paquete de financiamiento público aún más robusto en Kansas", dijo. “Los Chiefs tienen un negocio que dirigir y hoy tomaron una decisión empresarial. Les deseamos lo mejor”.

Los dos equipos anteriores de la NFL que dejaron Missouri estaban en San Luis. Los Cardinals, que vinieron de Chicago en 1960, se fueron a Phoenix en 1988 y ahora juegan en un estadio de última generación en Glendale, Arizona. Los Rams llegaron de Anaheim, California, en 1995, luego se dirigieron a Los Ángeles en parte debido a su incapacidad para asegurar financiamiento para reemplazar The Dome en el America's Center.

Los Rams construyeron recientemente el SoFi Stadium en el suburbio de Inglewood, California, a un costo de más de 5.000 millones de dólares.

Otras franquicias deportivas profesionales que han dejado Missouri incluyen a los Atléticos de las Grandes Ligas, que se fueron de Kansas City a Oakland, California, después de la temporada de 1967; los Kings de la NBA que se mudaron a Sacramento, California, en 1985; y los Scouts de Kansas City Scouts de la NHL, que eventualmente se convirtieron en los Rockies de Colorado.

El Sporting Kansas City, un club de la Major League Soccer, una vez llamó hogar al Arrowhead Stadium. Ahora juega sus partidos en el lado de Kansas de la línea estatal en el Children's Mercy Park, cerca de donde se espera que los Chiefs construyan su nuevo estadio.

"Me siento como si Kansas hubiera ganado el Super Bowl", dijo Ty Masterson, el presidente del senado de Kansas.

Los Chiefs y los Reales de Kansas City han jugado durante más de cinco décadas en el Truman Sports Complex, donde los estadios Arrowhead y Kauffman están a un par de cientos de yardas de distancia. Ambos son venerados, el estadio de la NFL por la experiencia que les ofrece a los aficionados, y el estadio de los Reales por su pintoresco telón de fondo de brillantes fuentes en el campo exterior.

Una de las preguntas predominantes ahora es si los Reales seguirán la pauta de los Chiefs a través de la línea Kansas-Missouri.

Los Reales insisten en que no jugarán en el Kauffman Stadium más allá de la temporada 2031, y su preferencia ha sido construir un nuevo estadio en el centro de la ciudad. Pero una extensión del impuesto sobre las ventas que habría pagado por una renovación de 800 millones de dólares del Arrowhead y el nuevo hogar de los Reales fue rotundamente derrotada el año pasado por los votantes en el condado de Jackson, dejando a ambos buscando en otro lugar.

El anuncio de la mudanza de los Chiefs a Kansas generó una amplia reacción entre los fanáticos. Algunos estaban preocupados por el precio de las entradas en una nueva instalación, otros por el flujo de tráfico y la construcción, y otros más por el legado del Arrowhead Stadium.

"No creo que sea la mejor idea", dijo Dustin Allen, quien vive en Blue Springs, Missouri, y estaba visitando Union State en el centro de Kansas City el lunes. "Creo que donde están es un lugar muy agradable. Diré que el tráfico por allí siempre es divertido. Creo que es agradable tenerlos en el centro de alguna manera, forma o manera".

Contribuyeron los escritores de Associated Press John Hanna, David Lieb y Heather Hollingsworth.

