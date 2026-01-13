Koepka espera una reacción mixta a su retorno a la Gira de la PGA

Brooks Koepka no sabe cómo lo van a recibir cuando vuelva a la Gira de la PGA después de cuatro años cuando participe en el Farmers Insurance Open.

Está por verse cómo será recibido tanto dentro como fuera de las cuerdas, ya que es el primer jugador que recibe una invitación para regresar a la PGA después de desertar al LIV Golf en 2022.

“Tengo mucho trabajo que hacer con algunos de los jugadores”, dijo Koepka el lunes en una entrevista telefónica. “Definitivamente hay chicos que están contentos, y definitivamente hay chicos que estarán enojados. Es un castigo severo financieramente. Entiendo exactamente por qué el tour hizo eso: está destinado a doler. Pero mi partida lastimó a mucha gente”.

A Koepka se le permitió regresar bajo el “Programa de Miembro Retornante” que la junta de la Gira de la PGA desarrolló y aprobó la semana pasada. Este aplica solo a jugadores que han ganado un major o el Players Championship desde 2022.

La penalización es una contribución de 5 millones de dólares a una organización benéfica que la Gira ayudará a decidir. Además, no tendrán acceso al dinero de bonificación de la FedEx Cup en 2026, sin exenciones de patrocinadores para los eventos de 20 millones de dólares y, lo más importante, sin concesiones de acciones en el tour durante los próximos cinco años.

La Gira estima, basándose en el rendimiento de Koepka al nivel permitido para ganar cinco majors, que las repercusiones financieras podrían valer entre 50 millones y 85 millones de dólares.

“No hubo negociación”, dijo Koepka sobre su conversación la semana pasada con Brian Rolapp, el director general de PGA Tour Enterprises. “Está destinado a doler, duele, pero lo entiendo. No se supone que sea un camino fácil. Hay mucha gente que fue lastimada cuando me fui, y entiendo que eso es parte de regresar”.

Para aquellos que no están contentos de verlo regresar, Koepka dijo que espera tener conversaciones privadas fuera de los medios.

"La primera semana estaré un poco nervioso", dijo Koepka. “Hay mucho más en juego que solo golf. Estaré contento de dejar atrás la primera semana: lidiar con los medios, lidiar con los jugadores y luego tener algunas de esas conversaciones más difíciles. Pero estoy deseando que llegue”.

Jordan Spieth dijo que Koepka solo necesitaba ser la misma persona que se fue.

"No vas a pedirle a alguien que cambie para complacer a otras personas", dijo Spieth. “No creo que necesite jugar pro-ams los lunes o caminar por el campo de prácticas y estrechar la mano de todos y decir: 'Lo siento'. Simplemente vuelve y juega muy buen golf. Eso es bueno para todos”.

La junta, liderada por una mayoría de jugadores, aprobó el plan. Koepka habló con Rolapp por teléfono el jueves por la noche, y estuvo en la sede del PGA Tour a la mañana siguiente sin compañía. Entró por una entrada lateral.

Koepka, de 35 años, quien tiene una excepción los próximos tres años por su victoria en el Campeonato de la PGA de 2023 en Oak Hill, regresará en Torrey Pines el 29 de enero. También dijo que jugará el Phoenix Open, donde ganó su primer título de la Gira en 2015 y ganó nuevamente en 2021.

Esa podría ser la primera prueba pues el hoyo 16 del TPC Scottsdale es reconocido como el más bullicioso incluso para jugadores que los fanáticos realmente no conocen.

“Puedo manejarlo”, dijo Koepka. “Disfruto de la multitud, y espero que todos estén contentos de verme. No pueden estar enojados conmigo para siempre”.

Entonces, ¿por qué el cambio?

En noviembre surgieron reportes de que las negociaciones entre LIV Golf y Koepka, que aún tenía un año de contrato, no iban bien. Se había quejado públicamente el verano pasado de que LIV no estaba tan avanzado como le hubiera gustado.

Y luego, el 23 de diciembre, llegó el anuncio de la liga financiada por un fondo saudí de una separación "amistosa", y Koepka volvió a solicitar la membresía del PGA Tour.

Koepka citó una lesión en la rodilla que ha afectado su cuerpo y el deseo de pasar más tiempo con su familia como la razón para unirse a LIV. Luego citó la necesidad de pasar más tiempo en casa cuando dejó LIV, particularmente después de que su esposa tuvo un aborto espontáneo el otoño pasado.

"Necesitaba estar con mi familia en los últimos meses. Necesitaba estar más cerca de casa", dijo Koepka. "Pude salir del contrato de LIV, todo se alineó perfectamente y pude volver al tour.

"Estoy feliz y agradecido de que se haya podido llegar a esto", dijo.

Koepka no ha dicho públicamente cuánto le ofrecieron para jugar en LIV, pero en un podcast con el boxeador Jake Paul en 2023 confirmó que eran nueve cifras. Tampoco está claro cuánto tuvo que devolver al irse un año antes.

