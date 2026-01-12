49ers superan lesiones y vencen a Eagles en emocionante juego de comodines

Cuando el ala cerrada George Kittle cayó con un desgarro del tendón de Aquiles en el segundo cuarto, parecía que finalmente le pasarían factura a los 49ers de San Francisco los problemas de lesiones que han plagado al equipo toda la temporada.

En cambio, en la siguiente jugada Brock Purdy conectó con Jauan Jennings para 45 yardas para preparar un gol de campo que ayudó a los 49ers, con personal limitado, a vencer en la ronda de comodines por 23-19 a los Eagles de Filadelfia, campeones defensores del Super Bowl.

Ahora San Francisco (13-5) se dirige el sábado a Seattle (14-3) para la ronda divisional sin Kittle y sus compañeros All-Pro Nick Bosa y Fred Warner.

“Creo que eso nos hizo más fuertes para cosas como esta. Kittle se lesionó en la primera mitad”, expresó el tackle izquierdo del Pro Bowl, Trent Williams, sobre todas las lesiones de esta temporada. “Creo que si no tuviéramos experiencia con eso, habría sido fácil para todos rendirse y nadie nos habría culpado. Dirían: ‘Oye, no tienen a este jugador, no tienen a ese jugador, probablemente deberían perder’”.

En cambio, lograron una victoria gracias a algunos contribuyentes inesperados, como el apoyador Eric Kendricks y Garret Wallow, así como el receptor poco utilizado Demarcus Robinson. Además Purdy tuvo una serie ofensiva ganadora después de lanzar dos intercepciones.

Los 49ers estaban perdiendo 16-10 al iniciar el último período cuando el entrenador Kyle Shanahan llamó la jugada que llevó a Jennings a lanzar un pase de touchdown de 29 yardas a Christian McCaffrey para la ventaja de 17-16.

Los Eagles se fueron nuevamente arriba con un gol de campo tardío antes de que Purdy completara 5 de 7 pases para 42 yardas, con una carrera de cinco yardas para un primer intento y un pase de anotación de cuatro yardas a McCaffrey con 2:54 por jugar para poner el marcador 23-19.

La defensiva se mantuvo firme, preservando vivas las esperanzas de los Niners de jugar el Super Bowl en su campo local el próximo mes.

“Muestra cómo han sido todo el año. Han sido resilientes todo el año, hemos superado mucho. Creen mucho en el uno al otro”, expresó Shanahan. "Y sabíamos que no podíamos venir aquí y simplemente ganar con ciertos jugadores haciendo jugadas. Sabíamos que teníamos que venir aquí y ganar como un equipo completo, y realmente creo que jugamos como un equipo completo y por eso lo logramos".

Qué funciona

La conexión de Purdy a Robinson. Después de impactar en el campo de entrenamiento, tuvo su mayor impacto de la temporada al convertirse en la principal opción de Purdy en el campo con Ricky Pearsall aún fuera por una lesión de rodilla. Robinson tuvo una recepción de 61 yardas en la serie de apertura que preparó su recepción de touchdown de dos yardas. Terminó con seis pases atrapados para 111 yardas después de acumular solo 276 en toda la temporada. Este fue el tercer juego de Robinson con 100 yardas por recepción en diez temporadas en la NFL.

Necesita ayuda

El juego terrestre. Los 49ers fueron limitados a 75 yardas en 25 acarreos mientras luchaban por abrir huecos para McCaffrey incluso con el regreso de Williams. Estas fueron las menores yardas por tierra para San Francisco en una victoria de playoffs desde que tuvieron 46 contra Washington en la ronda divisional de 1990.

