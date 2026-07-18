DeChambeau siente el cariño de los aficionados en el Abierto Británico y sigue en la pelea

Siempre un hombre de espectáculo, Bryson DeChambeau chocó las manos con una fila de espectadores, aceptó la petición de un niño para tomarse una selfie y luego se detuvo para saludar con el puño a un aficionado después de salir del campo de prácticas rumbo a su tercera ronda en el Abierto Británico.

Los gritos de “We love you Bryson” y “Go Bryson” lo siguieron hasta el primer tee, donde los aficionados aplaudieron y vitorearon cuando el anunciador lo presentó.

Si el estadounidense estaba preocupado por cómo lo recibirían en Royal Birkdale al día siguiente de su tenso encontronazo con los oficiales y la posterior penalización de dos golpes —por mejorar inadvertidamente la trayectoria de su swing— que encendió el último major del año, no tenía de qué preocuparse.

De acuerdo, hubo alguna que otra pulla desde las tribunas más alejadas —“Watch your step, Bryson” fue una de ellas—, pero DeChambeau disfrutó de un apoyo abrumador en los links resecos y bañados por el sol durante su recorrido de 69 golpes de la tercera ronda, que lo dejó a cuatro golpes del liderato el sábado.

De hecho, el gran animador del golf se deleitó con ello.

Después de enviar su golpe de salida en el hoyo 1 hacia la izquierda y a una zona de hierba aplastada cerca de los espectadores, DeChambeau apartó de un manotazo una piña y comentó que era un “obstáculo suelto”, lo que provocó algunas risas.

En el segundo hoyo, pareció esbozar una sonrisa irónica mientras evaluaba cómo llegar a su bola, enterrada en hierba espesa en la parte trasera izquierda del green. Cada movimiento y swing de práctica de DeChambeau fue recibido con un “ooooooh” por parte de los aficionados, claramente un guiño al viernes y a sus acciones, muy escrutadas, en el rough profundo del quinto hoyo que desencadenaron la revisión de las reglas.

En el hoyo 6, un par 4, DeChambeau arrancó más risas de los espectadores cuando se colocó para su segundo golpe estirando las piernas en una postura exagerada, similar a cómo se paró para el golpe en cuestión el viernes.

Paul McGinley, analista de la cadena británica Sky Sports, pronosticó temprano el sábado que lo ocurrido a DeChambeau el día anterior lo impulsaría.

McGinley comentó: “Jugar con un resentimiento a cuestas puede ser algo bueno”.

De manera similar, Jon Rahm, colega de DeChambeau en LIV Golf, puso al estadounidense como ejemplo de jugadores que “lo hacen realmente bien cuando tienen, digamos, algo extra ocurriendo fuera del campo”.

En efecto, parecía que DeChambeau estaba tratando la ronda del sábado como otra oportunidad para interactuar con los aficionados, algunos de los cuales probablemente estaban entre los casi 2,8 millones de suscriptores de su canal de YouTube.

Rara vez dejó pasar la oportunidad de chocar las manos con los espectadores que extendían las suyas mientras DeChambeau caminaba de los greens a los tees.

Otro grito de un aficionado llegó en el tee del alcanzable hoyo 9, un par 4, implorándole a DeChambeau que usara el driver. Él accedió, sacando lenta y teatralmente el palo grande de la bolsa, quitándole la funda entre fuertes ovaciones y pegando un drive de 354 yardas hasta el frente del green.

“Actuación” fue como Rory McIlroy describió a DeChambeau en un duro menosprecio posterior a la ronda el sábado.

McIlroy manifestó: “Creo que gran parte de eso es por llamar la atención”.

DeChambeau ha sugerido que la creciente popularidad de su canal de YouTube —donde se divierte, se le ocurren ideas disparatadas y le muestra al mundo un lado distinto de él— es tan importante como los resultados que obtiene.

Sin embargo, pocas cosas en el golf superan levantar la jarra de clarete.

Y sigue muy metido en la pelea, aunque un bogey en el 18 arruinó un tramo final en el que DeChambeau avanzó con birdies en los hoyos 15 y 17. Estaba en par después de 14 hoyos.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes