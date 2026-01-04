De Mévius gana la primera etapa del Rally Dakar junto al amputado Baumel

El piloto belga Guillaume de Mévius pasó desapercibido el domingo para ganar la primera etapa del Rally Dakar.

El dispositivo de seguimiento de De Mévius se silenció durante una gran parte del circuito de 305 kilómetros alrededor de Yanbu y ganó inesperadamente la etapa por 40 segundos sobre el cinco veces campeón Nasser Al Attiyah.

La victoria de etapa también fue un triunfo para el navegante de De Mévius, Mathieu Baumel, cuya pierna derecha fue amputada hace casi un año cuando fue atropellado por un coche mientras ofrecía asistencia en carretera en su natal Francia. Baumel lleva una pierna protésica. Ayudó a Al Attiyah a ganar cuatro Dakars y se emparejó con De Mévius en el Dakar del año pasado por primera vez.

Edgar Canet ganó la etapa de motos después de que Ross Branch fuera penalizado con seis minutos por exceso de velocidad y cayera del primer al séptimo lugar.

Canet, cuyo triunfo en el prólogo el sábado convirtió al español en el ganador de etapa más joven del Dakar con 20 años, amplió su ventaja general a 65 segundos sobre su compañero de equipo de KTM, Daniel Sanders, y se convirtió en el primer piloto en 11 años en ganar las dos primeras etapas del Dakar.

Mattias Ekström, dominó la etapa uno, principalmente polvorienta y rocosa, hasta el final arenoso cuando cayó al cuarto lugar, 1:38 detrás de De Mévius y siguiendo a Al Attiyah y Martin Prokop, el checo privado que obtuvo su primer podio en el Dakar desde 2022.

“Ganar una etapa siempre se siente bien, pero realmente no era nuestra estrategia para el día. Aun así, es una señal positiva porque no sentimos que tuviéramos el ritmo absoluto para ganar la etapa”, señaló De Mévius.

El mayor perdedor fue el campeón defensor Yazeed Al Rajhi, quien recibió 16 minutos en penalizaciones por perder un punto de paso y exceso de velocidad.

Branch lideró la etapa de motos durante más de 200 kilómetros, pero el exceso de velocidad le costó al botsuano su primera victoria de etapa desde 2024, cuando fue subcampeón del Dakar y campeón mundial de rally-raid.

La penalización de seis minutos le dio la victoria a Canet, seguido por Sanders y las Hondas de los dos veces campeones Ricky Brabec y Tosha Schareina.

