De loros a químicos, el mundo está cautivado por Shohei Ohtani

“Ohtani. Jonrón. Increíble. Ohtani. Jonrón".

Cocochan Hayakawa, un loro parlanchín con casi 48.000 seguidores en Instagram, es uno de los millones de admiradores de Shohei Ohtani, la superestrella del béisbol que vuelve a brillar para los Dodgers de Los Ángeles en la Serie Mundial.

Hideyuki Kamimura, administrador de una clínica dental en una ciudad al norte de Tokio y viaja a Los Ángeles cada año para ver un juego de los Dodgers, afirma que el toletero y lanzador es el mejor.

Aunque los Dodgers están abajo 3-2 contra Toronto en la Serie Mundial, Kamimura todavía cree que Ohtani y los Dodgers vencerán.

Su gusto por Ohtani es tanto que tiene una colección de recuerdos del jugador, incluidos tres cascos.

“Ohtani siempre ha logrado tener finales dramáticos y victoriosos en situaciones totalmente críticas”, señaló Kamimura.

Es difícil escapar de la sombra de Ohtani en Japón, incluso mientras el país estaba pegado a su propio equivalente de la Serie Mundial, la Serie de Japón. Los SoftBank Hawks conquistaron su 12do campeonato el jueves por la noche sobre los Hanshin Tigers, uno de los clubes más antiguos de Japón que data de la década de 1930.

Mientras puede ver los juegos de Ohtani en vivo —después del desayuno en horario de Tokio— también es popular en anuncios y su rostro está por todas partes en carteles publicitarios, mercancías y televisión.

Parece estar en todas partes en Tokio, promocionando desde relojes hasta agua embotellada, fideos y omusubi (bolas de arroz). Se informa que embolsa alrededor de 100 millones anuales por patrocinios, parte de la razón por la que pidió a los Dodgers que difirieran todo menos dos millones de su salario anual de 70 millones.

En un anuncio para una empresa de seguridad en el hogar, Ohtani incluso se enfrenta a una leyenda del béisbol japonés que falleció este año a los 89 años. Un enfrentamiento de ensueño generado por computadora muestra a Ohtani lanzando a un joven Shigeo Nagashima. El anuncio termina antes de que la pelota llegue al plato.

Sus compañeros de equipo de los Dodgers han hecho viral la gracia que les causa el gesto de Ohtani en un anuncio de protector solar en el que pasa el producto por su cara y lo reaplica mientras recorre las bases.

Para los fanáticos japoneses, Ohtani es casi perfecto: batea jonrones, lanza de manera excelente, roba bases y tiene fama de ser amable y humilde.

Max Bedding, un químico de Sídney, estaba visiblemente feliz después de comprar una gorra de Ohtani durante unas vacaciones en Japón. El béisbol no es tan popular en Australia, pero Bedding se mudará a Estados Unidos y quería demostrar que está al día.

“Estando en Japón, he visto cuánto es un fenómeno cultural. Es un atleta tremendo”, comentó Bedding sobre Ohtani.

