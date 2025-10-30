World Athletics culpa a empleados por robo sistemático de 1,7 millones de dólares

World Athletics denunció que perdió más de 1,5millones de euros (1,7 millones de dólares) debido a un "robo sistemático" que supuestamente involucró a sus propios empleados.

El organismo rector del atletismo mundial informó el jueves que entregó información detallada del caso a "las autoridades judiciales y legales pertinentes para la investigación criminal" a raíz de que una auditoría descubriera actividad sospechosa durante varios años. Indicó que rescindió los contratos de un empleado y un consultor, y que otro empleado ya había dejado la organización.

World Athletics, con sede en Mónaco, no nombró a ninguna de las personas que sospecha están involucradas en el robo. Informó a The Associated Press en un comunicado por correo electrónico que se había contactado a las autoridades en Gran Bretaña y Mónaco.

El presidente de World Athletics, Sebastian Coe, se comprometió a utilizar "toda la fuerza de la ley" para recuperar la mayor cantidad posible del dinero.

"Demasiadas organizaciones ocultan incidentes como este, terminando contratos laborales con información limitada, lo que permite a los perpetradores continuar con sus estafas y robos en nuevas organizaciones. No somos ese tipo de organización", afirmó Coe.

“Hemos construido una sólida reputación por la buena gobernanza, la transparencia y por defender lo que es correcto, incluso si a veces es un poco incómodo. Esto es incómodo, pero es importante que hagamos lo correcto”, agregó.

La suma que World Athletics dice que fue sustraída equivale a más de la mitad de los 2,2 millones de dólares que pagó en premios a los medallistas de oro en los Juegos Olímpicos de París del año pasado, siendo el primer deporte en hacerlo. World Athletics dijo el mes pasado que su ingreso total para 2024 fue de 99,4 millones de dólares, impulsado por los ingresos olímpicos.

