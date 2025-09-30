Nuevo estadio para AC Milan e Inter más cerca tras aprobación de la venta de San Siro

AC Milan y el Inter de Milán superaron un obstáculo importante para poseer su propio estadio después de que el ayuntamiento aprobó el martes la venta de San Siro a los clubes tras un debate nocturno de casi 12 horas.

La votación para vender el estadio existente y las áreas circundantes se aprobó con 24 votos a favor y 20 en contra alrededor de las tres de la mañana.

Los clubes planean derribar el estadio de 99 años y construir conjuntamente una nueva estructura con capacidad para 71.500 butacas.

El estadio San Siro y el área circundante han sido valorados en 197 millones de euros (233 millones de dólares), según la agencia tributaria de Italia.

La venta deberá finalizarse antes del 10 de noviembre, cuando el segundo nivel —que se completó hace 70 años en esa fecha— adquiere un significado histórico y sería casi imposible de derribar.

La semana pasada, los clubes anunciaron acuerdos con las firmas de arquitectura Foster + Partners y Manica para diseñar un nuevo estadio, después de que el ayuntamiento emitiera una aprobación preliminar para la venta.

El nuevo recinto formará parte de un proyecto de regeneración urbana que cubrirá aproximadamente 281.000 metros cuadrados (más de tres millones de pies cuadrados).

El actual San Siro está programado para albergar la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina en febrero.

La idea es tener un nuevo estadio listo para cuando Italia coorganice el Campeonato Europeo de 2032 junto a Turquía.

