Sinner alcanza la final masculina del Abierto de China. Gauff avanza a cuartos femeninos

Jannik Sinner se apuntó la undécima victoria consecutiva en su duelo particular contra Alex de Miñaur y avanzó a la final del Abierto de China, donde el máximo favorito se las verá contra el adolescente estadounidense Learner Tien.

La victoria de Sinner el martes por 6-4, 3-6, 6-2 le aseguró al italiano su novena final consecutiva en torneos de cancha dura.

Sinner cedió un set ante el australiano De Miñaur por apenas la segunda vez en su carrera antes de retomar el control con una serie de potentes golpes de derecha.

“Sentí que el nivel era muy alto. Muchos grandes intercambios, muchas grandes oportunidades para ambos”, dijo Sinner.

Tien, un estadounidense de 19 años que figura 52 en el ranking de la ATP, disputará su primera final del circuito después de que Daniil Medvedev se retirara lesionado cuando el marcador estaba 5-7, 7-5, 4-0.

Medvedev lideraba 3-0 y 5-3 en el segundo set, pero su movilidad se vio afectada aparentemente por calambres musculares. El ruso recibió una advertencia del juez de silla por no dar su mejor esfuerzo.

El torneo de la ATP en Beijing se lleva a cabo simultáneamente con el de la WTA y la estadounidense Coco Gauff avanzó el martes a los cuartos de final.

Gauff rompió el servicio de Belinda Bencic para abrir el set decisivo y continuó para vencer a la suiza por 4-6, 7-6 (4), 6-2. Segunda cabeza de serie en Beijing, Gauff quedó 4-2 en su historial directo contra Bencic.

También el martes, la estadounidense Amanda Anisimova avanzó a la ronda de cuartos al imponerse 1-6, 6-2, 6-4 ante la checa Karolina Muchova. Anisimova alcanzó este verano boreal las finales de Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos.

___

Tenis de AP: https://apnews.com/hub/tennis